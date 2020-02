Van Overdijk: F1 is kans om af te rekenen met stigma van Zandvoort-files

Sinds de aankondiging van de Grand Prix in Zandvoort blijft één thema (naast alle sportieve aspecten) steevast terugkeren: het verkeer. Of zoals Van Overdijk het omschrijft: “Er bestaat in Nederland een beetje een beeld, misschien zelfs een stigma, dat Zandvoort moeilijk bereikbaar is.” Voor de rentree van de Formule 1 bestaat dat stigma al helemaal, al ziet de circuitdirecteur daar ook juist kansen in. “Ik denk dat wij nu met z’n allen dé kans hebben om eens te laten zien dat het echt wel meevalt.”

Om deze woorden kracht bij te zetten, heeft Zandvoort inmiddels een uitgebreid mobiliteitsplan gepresenteerd. Eentje waarop de reacties trouwens gemixt zijn. Er staat immers onder meer in dat het dorp Zandvoort afgesloten wordt voor automobilisten, op hulpdiensten, inwoners en bestemmingsverkeer na. Het betekent concreet dat ‘gewone’ bezoekers hun auto op een grotere afstand moeten parkeren om dan op de fiets of met pendelbussen verder te gaan. Ofwel meteen de trein te nemen, hetgeen de Dutch GP van ongeveer 27 procent van alle bezoekers verwacht.

“Je moet er natuurlijk goed over nadenken, maar dat hebben we zeker gedaan”, vervolgt Van Overdijk. Volgens hem zit de sleutel tot succes in de verdeling tussen verschillende verkeersvormen. “Je moet niet inzetten op één onderdeel, maar juist op verschillende zaken: dus op de trein, fiets, camping en ook de ‘park and ride’-terreinen met pendelbussen.” Deze spreiding moet volgens Van Overdijk genoeg zijn voor een acceptabele verkeersstroom. “We denken dat het een vlekkeloos weekend gaat worden. Aan de andere kant hoort een klein beetje wachten ook wel bij een groot evenement. En wij denken dat het daarbij blijft.”

Op schema: baan eind februari klaar

Vervolgens kunnen de fans in Zandvoort aanschouwen waar het daadwerkelijk om draait: alle actie op de baan, met de koningsklasse als hoogtepunt. Die baan zal volgens Van Overdijk eind februari klaar zijn, eigenlijk zoals gepland. “Ergens tussen half en eind februari gaan we proberen om de laatste asfaltlaag aan te brengen. Dan zijn de FIA-hekken ook allemaal al geplaatst, dus dan is de baan zo goed als gereed.” En dan is het vooral een kwestie van toeleven naar die eerste vrije training sinds 1985, iets waar Van Overdijk zich al volop op verheugt. “Na 35 jaar rijden de Formule 1-auto’s weer voor het eerst uit de pitstraat. En geen één van allen weet wat ze gaan meemaken, want nog niemand heeft nog op deze baan gereden. Daar kunnen we dus echt enorm naar uitkijken.”

Bekijk hierboven het hele interview met Van Overdijk over de verbouwingen, vergunningen, het mobiliteitsplan en de internationale reacties op de nieuwe baan.