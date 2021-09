Van Overdijk ’supertevreden’ over Dutch GP: “Droomscenario”

“Uiteraard is dit het droomscenario”, zegt Van Overdijk tegen Motorsport.com Nederland. “Ik zei net gekscherend tegen iemand: ‘Wat hebben we ons voor volgend jaar nog te wensen, als je net zo’n fantastisch weekend hebt gehad?’ Prachtig weer, Max die pole pakt en ook nog eens de race wint, een fantastisch sfeer op de tribunes... Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft gezegd dat we een nieuwe standaard voor de Formule 1 hebben gezet. Dat kunnen we niet anders dan supertevreden zijn.”

“Het was een emotionele dag”, vervolgt hij. “Je staat al met kriebels in je buik op. Na zo’n dag als zaterdag met de pole voor Max zijn de verwachtingen voor de race natuurlijk hooggespannen, terwijl hij bij wijze van spreken ook bij de eerste bocht de grindbak in kan rijden. Dus je hebt buikpijn, maar buikpijn van een positieve spanning. Zo’n hele dag blijft ook gewoon hectisch.” De Grand Prix keek Van Overdijk samen met de rest van de organisatie. “Hier hebben de afgelopen jaren honderden mensen aan gewerkt. We hebben er daarom bewust voor gekozen om het moment met elkaar te beleven op het dak van de wedstrijdtoren. Ik zag dat hier en daar traantjes werden weggepinkt. En het was mooi om de koning en zijn gezin helemaal uit hun plaat te zien gaan. Ik kan eigenlijk niet veel bedenken wat had beter had gekund.”

Ook de Formule 1 zelf was laaiend enthousiast over de Dutch Grand Prix. “De FOM was vanaf dag één lyrisch”, aldus Van Overdijk. “Ik vroeg Stefano Domenicali [de CEO van de Formule 1] op vrijdagavond toen we een meeting hadden: ‘Wanneer heb je voor het laatst 70.000 toeschouwers op een vrijdag gezien?’ Je snapt wel wat voor antwoord hij gaf. We hebben een derde van de mensen teleur moeten stellen en ik denk dat als ze voor de televisie hebben gezeten ze ook echt teleurgesteld waren, en dat snap ik heel goed. Maar drie dagen lang rond de 65.000 bezoekers is natuurlijk ongekend. Dit moet allemaal nog even landen.”

Op vrijdag was er veel te doen over de drukte achter de tribunes. Van Overdijk: “Je hebt regels en je hebt beeldvorming. Ik denk we ons keurig hebben gehouden aan de regels. Je hebt ook gezien dat de mensen het overgrote deel van de dag op hun stoeltje hebben gezeten. Ja, natuurlijk moeten ze even wat eten en drinken, maar in de regel waren ze ook weer snel terug op hun stoeltje.” Van Overdijk erkent echter dat het de eerste dag van het raceweekend niet helemaal goed ging. “Op vrijdag was het heel even wat hectischer, maar het is natuurlijk ook de eerste keer dat je een evenement van die orde van grootte organiseert.”

“We hebben extra maatregelen genomen zoals entertainment, zodat mensen bleven zitten op hun stoeltjes. Die maatregelen hebben allemaal prima gewerkt want de zaterdag en zondag zijn vlekkeloos verlopen”, aldus Van Overdijk. “En belangrijker nog, en dat had helemaal niemand verwacht: het is nog nooit zo rustig geweest in Zandvoort qua auto’s. Iedereen inclusief de media zei: 'Het is onmogelijk om zoiets in Zandvoort te organiseren, dat wordt een enorme chaos met verkeersstromen.' Maar heel veel mensen zijn met de trein gekomen en heel veel mensen met de fiets. Dus volgens mij hebben we op dat vlak ook een nieuwe standaard gezet.”

Er is een contract voor drie jaar gesloten voor de Dutch Grand Prix, met een optie voor nog twee jaar. Van Overdijk gaat er net als sportief directeur van de organisatie Jan Lammers vanuit dat de volledige termijn van vijf jaar in elk geval volgemaakt gaat worden. “Wij hadden daar sowieso al heel veel vertrouwen in. De plannen die we de afgelopen jaren hebben laten zien aan de FOM, gaven voor hun aan dat wij op een andere manier kijken naar het organiseren van evenementen. Nou waren ze daar op papier al heel erg van onder de indruk, ik kan me niet voorstellen dat het na dit weekend veranderd is.”

