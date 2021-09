Lammers in zijn nopjes met Dutch GP: "F1 is zeer onder de indruk"

De beslissende dag van de Dutch Grand Prix moet nog komen, maar Lammers is nu al zeer onder de indruk van het F1-circus in de duinen. "Tijdens de kwalificatie zat ik bij de Tarzanbocht, daar komen ze met meer dan 300 kilometer per uur aan en remmen ze ongeveer vijftig meter voor die bocht. Dat is zo'n fascinerend schouwspel, echt heerlijk om te zien", glundert Lammers van oor tot oor. Na afloop ging de geboren Zandvoorter op de fiets naar huis en deelde hij talloze high-fives uit aan fans bij de poort. Het zegt veel over het enthousiasme van Lammers, als ook over de massale beleving van Nederlandse fans.

FOM rekent op twee extra jaren in Zandvoort

"We kunnen gewoon niet blijer zijn met wat er hier allemaal gebeurt. We worden er een beetje verlegen van en daar zijn we normaal niet zo goed in als Nederlanders", grapt Lammers. Het is overigens niet alleen de organisatie in Zandvoort die tevreden blijkt met het weekend tot dusver. "Zelfs de meest doorgewinterde Zandvoort-bezoekers gaan zitten en hebben een what the fuck-momentje van 'wat is hier allemaal gebeurd'. Ik heb gisteren ook met mensen van de Formule 1 en van de televisie gesproken en die zijn zo enthousiast wat je qua TV-regie allemaal kunt doen. Soms denk je 'zit ik nu naar Indianapolis te kijken en daarna is het weer Monaco'."

Ook achter de schermen overheerst de tevredenheid. Het maakt dat er al voorzichtig naar de toekomst wordt gekeken. Zandvoort heeft een F1-deal voor drie jaar met een optie voor nog eens twee seizoenen. Doordat de eerste signalen zeer positief zijn, lijken alle seinen op groen te staan om twee jaar langer door te gaan. "Ik heb de beslissingsbevoegdheid niet om hier te roepen 'we gaan nog twee jaar langer door'. Of ik ervan uitga is ook niet zo belangrijk, maar ik denk dat FOM er wel van uitgaat. Ze zijn heel blij met ons en dat maken ze ook aan alle kanten kenbaar", vervolgt Lammers tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Dat wij er blij mee zijn, spreekt natuurlijk vanzelf." Dat laatste is overigens extreem belangrijk omdat het primair om een optie vanuit de organisatie in Zandvoort gaat.

Lof voor Hamilton

Waar de Formule 1 op voorhand bang was voor negatieve reacties richting Lewis Hamilton is dat tot en met zaterdag ook prima verlopen. "Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik moet wel zeggen chapeau, echt een groot compliment voor Lewis. Hij heeft het zelf fantastisch aangepakt. Hoe hij met de kinderen is omgegaan, met het Jeugdjournaal en met de Nederlandse fans, dat heeft ons enorm geholpen. Dus een groot compliment naar hem toe. Nog los van dat hij een aardig pakkie kan sturen, heeft hij dat fantastisch gedaan", vervolgt Lammers. De Brit heeft zich ook lovenswaardig uitgelaten over het verbouwde circuit, tot grote vreugde van de sportief directeur. "Dat Lewis zegt dat het circuit episch is, dat is natuurlijk prachtig om te horen. Al zo iemand het zegt... Ik zal niet zeggen dat we positief verrast zijn, maar het is wel perfect."

Rest alleen nog de vraag wat we zondag mogen verwachten. "Ik verwacht eigenlijk een fantastische race met veel spektakel. Of dat ons uit gaat komen of niet, dat weet je nooit, soms ligt je held er na één bocht al uit. Maar het gaat wel een onvoorspelbare race worden. Als je net nieuwe bandjes hebt gehaald en er komt een safety car, dan weet je dat je de sjaak bent. Er zijn zoveel varianten dat het onmogelijk in te schatten is." Inhalen lijkt schier onmogelijk, al bleek er in de Formule 3 meer mogelijk dan gedacht. "Dat was een belangrijk moment zaterdagochtend. Ik stond anderhalve meter bij het grote scherm vandaan en handenwrijvend te kijken of je zou kunnen inhalen. Na vijf rondjes zag ik al dat het goed zat, alleen hopen dat het met de Formule 1 ook zo uitpakt, al zal dat veel moeilijker zijn. Dat gezegd hebbende, staat een spannende race niet gelijk aan een race met veel inhaalacties. Monaco laat dat ook goed zien. Ik hoop vooral dat ik vanavond veel blije gezichten zie en dat we een mooie race hebben gehad. Voor de fans hoop ik dat Max win, maar voor ons is het 'may the best man win'."

