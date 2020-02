Doornbos optimistisch: Beter begin kan Red Bull zich niet wensen

Net als zovelen moest ook Doornbos zich even achter de oren krabben toen hij het innovatieve stuursysteem van Mercedes in actie zag. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel zoiets had van: ‘Wow, wat is dit?!’ Maar dit is nou precies waarom ik deze sport én de wintertests zo mooi vind. Het draait allemaal om innovatie en het non-stop naar de limiet pushen”, aldus de Ziggo Sport-analist in gesprek met Motorsport.com. Hoewel Doornbos danig onder de indruk is van de Mercedes-vondst, vindt hij te vroeg om te stellen dat het seizoen 2020 nu al een gelopen race is, zoals sommigen beweren. “Of het uiteindelijk een winnende tool is, moet nog blijken. Het is niet zo dat iedereen nu kan inpakken. Zo’n systeem is natuurlijk maar één onderdeel in een veel groter geheel. Het zou kunnen dat Mercedes hiermee wat tijdwinst boekt, maar er zijn nog heel veel andere factoren die een rol spelen. Maar innovatief is het zeker en ik denk dat ze er dit seizoen ook wel wat aan zullen hebben op bepaalde circuits.”

Het DAS-systeem van Mercedes, dat de levensduur van de banden zou kunnen verlengen, is echter niet het enige waar Doornbos afgelopen week van onder de indruk was. “Red Bull heeft me ook verrast. Volgens mij zijn zij momenteel de nummer twee in de onderlinge krachtsverhoudingen”, aldus de geboren Rotterdammer, die vrijdag op het circuit van Barcelona was om de nieuwe wagens voor het Formule 1-seizoen 2020 met eigen ogen aan het werk te zien. “De auto is meteen zó betrouwbaar”, licht Doornbos zijn enthousiasme over het testoptreden van Red Bull verder toe. “Ik sprak Max op vrijdagochtend en hij zei dat hij toch wel een beetje last van zijn nek had toen hij woensdag na 168 ronden uitstapte. Dat is echt een indrukwekkend aantal ronden! Mercedes en Red Bull hebben over alle drie de dagen genomen beide bijna 500 ronden gereden. Een betere eerste wintertest kun je eigenlijk niet hebben. Ze hebben nu heel veel data om te analyseren. In week twee wordt het spannender en gaan we zien in hoeverre ze aan elkaar gewaagd zijn.”

Niet alleen het aantal verreden ronden stemt Doornbos positief over de start van Red Bull. “Ze staan ook heel relaxed in het Mercedes-verhaal”, constateert Doornbos, die deze winter met Rob Kamphues de theaters onveilig maakt. “Bij Ferrari was men er zo van onder de indruk dat ze naar mijn idee een beetje de focus op hun programma begonnen te verliezen. En volgens mij was dat bij meer teams het geval. Maar bij Red Bull leken ze zoiets te hebben van: ‘Lekker boeien, we focussen ons lekker op ons eigen programma. We weten wat hebben en wat we kunnen’. Daarmee straal je als team wel kracht uit.”

Dat Mercedes ineens met een DAS-systeem op de proppen weet te komen, komt voor Doornbos ook weer niet als een heel grote verrassing. “Je moet niet vergeten dat bij Mercedes zo’n 1.400 mensen werken die dag in dag uit bezig zijn met het opzoeken van de limieten binnen de reglementen. Zo’n systeem schud je niet even uit je mouw. Ze zijn er al sinds januari 2019 mee bezig om het in februari 2020 aan de wereld te kunnen laten zien.” Het DAS-systeem is voor het Formule 1-seizoen 2021 reeds verboden door de FIA, waarmee het voor de rivalen van Mercedes weinig zin heeft om een eigen versie te ontwikkelen. “De eerste indruk die je als concurrent hebt zal zijn: ‘Shit, dat is goed! Dat moet ik ook hebben!’ Maar daarna ga je nadenken en komt het besef dat je dat nooit meer gaat redden. Ferrari heeft laten weten dat als ze nu zouden beginnen om het systeem te bouwen, ze het misschien klaar hebben voor de laatste race. En in 2021 is het dus niet langer toegestaan.” Doornbos neemt zijn petje af voor Mercedes. “Dat je het personeel, ook nadat ze zes keer wereldkampioen zijn geworden, zo weet te motiveren dat ze nog steeds die limieten blijven opzoeken, is heel knap.”

Doornbos benadrukt dat uit de rondetijden van de eerste testweek nog niets kan worden opgemaakt. “Daar kun je echt niets uit lezen. Racing Point stond ergens bovenaan, maar die gaan dit seizoen echt niet als tweede of derde kwalificeren. Iedereen volgt tijdens de tests strikt zijn eigen programma en niemand is eropuit om aan de anderen te tonen wat ze werkelijk kunnen. Daar win je als team namelijk niets mee. Maar ik denk dat tijdens de tweede testweek wel wat meer ‘performance runs’ worden gedaan. Tot dusver lag de focus echter volledig op betrouwbaarheid: rondjes rijden en kijken of alles doet wat het moet doen.”

Voor de Ferrari-fans is er dus nog zeker niets verloren, al ziet Doornbos de Scuderia komend seizoen niet de titel pakken. “Het zou best kunnen dat Ferrari een goede auto heeft, maar ik heb niet het gevoel dat ze dit jaar wereldkampioen gaan worden. Ze verkondigen ook te vaak in de media dat ze al met 2021 bezig zijn. Ze staan echter al zo lang droog dat ik zoiets heb van: ‘Waarom zou je als Ferrari niet proberen om van 2020 jouw jaar te maken?’ Teambaas Mattia Binotto geeft hiermee geen goed signaal af naar de rest van zijn team.” Bovendien hoeft een gooi naar de wereldtitel in 2021 succes in 2020 niet in de weg te staan, merkt Doornbos op. “Je kan als Ferrari best twee programma’s naast elkaar laten lopen. Dat heeft Mercedes ook gedaan: die zijn vorig jaar kampioen geworden, terwijl ze ook een jaar lang aan de 2020-auto werkten. Dus waarom zou je je niet focussen op wat je nu hebt? Maar we gaan het zien. Veel kun je er nu nog niet van zeggen, behalve dat Mercedes en Red Bull de beste week hebben gehad.”

Video: Terugblik op de eerste testweek in Barcelona