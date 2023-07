Ricciardo tevreden over snelheid ondanks vroege exit in kwalificatie Spa

De AlphaTauri-coureur klom aan het einde van Q1 bij het zwaaien vlag op naar P6 en zou de sessie met de tijd die hij had gereden als tiende hebben afgesloten, ware het niet dat hij bij Eau Rouge buiten de witte lijnen was gekomen. De Australiër verloor dus zijn laatste rondetijd en viel terug naar P19, wat erin resulteerde dat hij na Q1 was uitgeschakeld, terwijl hij een week eerder in Hongarije nog Q2 had bereikt.

“Ik denk dat ik ook nog een beetje tijd verloren heb bij het overschrijden van de track limits”, zegt Daniel Ricciardo na de kwalificatie bij onder andere Motorsport.com over hoe frustrerend het was om zijn laatste rondetijd kwijt te raken. “Ik ging vol gas Eau Rouge in, maar voelde de auto vervolgens in beweging komen, waarop ik even het gas losliet. Ik raakte een beetje van de lijn af en kwam op het nattere deel van de baan terecht, waarna ik niet meer kon doen dan de auto laten gaan. Dus ja, dat was natuurlijk frustrerend. Maar soms gaat het nou eenmaal zo in de kwalificatie. Mijn intenties waren goed. Ik dacht Eau Rouge vol gas te kunnen nemen, maar een foutje betekende dat we eruit lagen.”

Zaterdag is het nieuwe ronde, nieuwe kansen in de kwalificatie voor de sprintrace, oftewel de sprint shootout. “Ik ben blij dat ik morgen een nieuwe kans krijg. Dat verzacht de pijn een beetje”, aldus Ricciardo. “We zullen nu achter de laptops gaan zitten en in de data duiken. We krijgen morgen waarschijnlijk vergelijkbare omstandigheden. We zullen zien waar we dan kunnen eindigen.”

“Het resultaat van vandaag is uiteraard frustrerend en teleurstellend, maar ik denk dat ik er qua snelheid wel goed bij zat in Q1”, beoordeelt de coureur uit Perth zijn eigen presteren. ”Met mijn eerste run zat ik er iets verder van af, maar ik denk dat iets sneller zou zijn geweest als ik niet dat momentje bij Eau Rouge had gehad. Ik had er wel zin in om naar Q2 te gaan. De snelheid lijkt er wel te zijn. Dat is belangrijk. Er zijn nog natuurlijk nog wel dingen die beter kunnen, maar ik hoef me niet achter de oren te krabben en dat is positief. Het is alleen jammer dat we zondag achteraan starten.”

Video: Daniel Ricciardo behoort tot de eerste afvallers in Q1