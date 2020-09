Ricciardo net naast podium: "Moeten blij zijn met resultaat"

Ricciardo zat de hele race in de groep die streed voor de derde podiumplek na de twee ongenaakbare Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Stroll ging hem eerst vooraf, maar die maakte een zware crash. Na de laatste herstart slaagde Ricciardo er niet in om Albon af te houden. “Albon zat er goed bij met Stroll en mezelf, maar ik had nooit het gevoel dat hij vele meer snelheid had”, reageerde Ricciardo bij Sky Sports F1.

“Met minder brandstof en zachte banden kwam zijn wagen misschien wat meer tot leven. Hij passeerde me en zorgde er meteen voor dat ik in de laatste sector niet meer binnen DRS-bereik zat, dus ik kon niets meer terugdoen. Het doet vanbinnen een beetje pijn bij iedereen in het team, maar dat is een beetje artificieel want we beseffen allemaal dat dit een geweldige race was. De strategie was geweldig, de starts ook en we deden mee. Als Albon ons bij de start was gepasseerd, hadden we kunnen zeggen dat we een podium hadden verloren. Maar hij had gewoon meer snelheid en wij hadden daar geen antwoord op.”

Teambaas Cyril Abiteboul heeft veel lof voor Ricciardo, die hij volgend jaar kwijtspeelt aan McLaren. Hij is wel tevreden met de positieve resultaten van Renault van de voorbije weken. “Daniel is absoluut fantastisch bezig. Een podium zou een geweldige beloning zijn geweest voor hem en het team, maar dat komt nog wel. Het beste nieuws van de dag is dat we ontgoocheld zijn met een vierde plaats. Dat toont aan hoeveel progressie we hebben geboekt, zeker op een soort circuit waar we dat niet hadden verwacht. Ik denk dat Esteban er ook bij had kunnen staan, we moeten bekijken wat er met zijn remmen is gebeurd. Alles wijst erop dat we in de goede richting zitten, maar dit is een heel competitief veld.”

Ricciardo vult daarbij aan: “Van Spa en Monza wisten we dat dat sterke circuits zouden zijn voor ons, voor Mugello had we niet zoveel verwachtingen. Een vijfde plaats in de kwalificatie en top-vijf tempo in de race was daarom heel bemoedigend voor de circuits die eraan komen."

