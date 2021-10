Ricciardo: Duel met Sainz was ellebogenwerk, geen opzettelijke clash

Langzamerhand lijkt Daniel Ricciardo zich steeds meer op zijn gemak te voelen in de McLaren. Op het Circuit of the Americas werd hij als vijfde afgevlagd, nadat hij in een rechtstreeks duel Carlos Sainz Jr. achter zich wist te houden. De Australiër had zich in de eerste ronde langs de Ferrari-coureur geworsteld, maar in het laatste kwart van de race kwam hij opnieuw onder druk van de Spanjaard te staan. Sainz probeerde Ricciardo in ronde 43 te passeren, waarbij ze elkaar raakten en de Ferrari lichte schade aan zijn voorvleugel opliep. Sainz noemde het verdedigen van de McLaren-coureur vervolgens “vies”.

Na afloop van de race blikte Ricciardo terug op zijn duel met Sainz. Hij ontkent dat hij zijn MCL35M met opzet tegen de Ferrari liet lopen. “Onze wielen raakten elkaar een beetje. Het was dus erg leuk en ook noodzakelijk om koste wat kost vol te houden. Natuurlijk probeer je niet opzettelijk tegen iemand aan te rijden, maar het is natuurlijk wel een beetje ellebogenwerk”, erkent Ricciardo, die tegelijkertijd ook stelt dat Sainz zelf het risico opzocht. “Als je jezelf aan de buitenkant positioneert, loop je meer risico. Er was dus geen opzet in het spel, maar het was denk ik het risico dat hij liep door het aan de buitenkant te proberen.”

Naar eigen zeggen legde Ricciardo in de openingsronde de basis voor zijn vijfde plek door Sainz te passeren. Daarmee snoepte hij Ferrari enkele punten af die cruciaal kunnen blijken in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. De Italiaanse fabrikant bleek op COTA namelijk een maatje te groot voor McLaren. “Die drie positiewisselingen in de eerste ronde waren cool, maar ook cruciaal voor mij om in de top-vijf te kunnen eindigen. Charles liet zien dat Ferrari sneller was, we konden hun snelheid niet evenaren. Dat is dus iets wat we nog moeten proberen te vinden, maar het geeft voldoening om een van hen te verslaan”, aldus Ricciardo.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar sprak na de race ook over een lastige race, wat veroorzaakt werd door de grote noodzaak om op de banden te letten. “Het was absoluut lastig, want je hebt iets meer grip zodra je uit de pits komt met een nieuwe set banden. Maar als je dat meteen gebruikt, is het verval van de band nog groter”, weet Ricciardo. “Het was een race waarin je nooit het gevoel had echt te kunnen pushen. We pushten wel, maar slechts in de mate waartoe de band in staat was. Er waren dus zeker wat ronden waarin je twijfelde of je meer moest pushen of juist niet. Toen Carlos kwam en mij meer begon aan te vallen, had ik geen andere keuze dan pushen en op sommige momenten zat er niet veel meer in de banden.”