Renault R24 van Alonso onder de hamer, 2 februari start de veiling

De Renault R24, met chassisnummer R24-07, komt uit 2004. Het is de Formule 1-auto waarmee Fernando Alonso dat jaar de Grands Prix in China, Japan en Brazilië reed. In die wedstrijden werd hij respectievelijk vierde, vijfde en vierde. Alonso was dat seizoen teamgenoot van de Italiaan Jarno Trulli, die in de laatste drie GP's werd vervangen door Jacques Villeneuve. Het drietal bracht met de R24 Renault naar de derde plek in de eindstand. Vier keer bezocht de Spaanse coureur het podium met de R24, waarbij het tijdens de seizoensopener in Melbourne meteen raak was met een derde plek.

De bolide is nu op zoek naar een nieuwe eigenaar. RB Sotheby's veilt de in blauw-geel gehulde auto 2 februari in Parijs. De verwachting is dat de wagen tussen de 350.000 euro en 450.00 euro gaat opleveren. Bij de auto krijg je het originele stuur dat op de wensen van Alonso is aangepast en uiteraard de livery voorzien van Mild Seven- en Telefonica-bestickering. Onderhuids bevindt zich een 3-liter V10-motor met rond de 900 pk. De Formule 1-motor kan 19.000 toeren draaien. De R24 is ontworpen door onder meer Pat Symonds, Mike Gascoyne en Bob Bell.

Fernando Alonso tijdens het Braziliaanse Grand Prix-weekend Foto: Motorsport Images

Alonso reed in 2004 zijn tweede F1-seizoen bij Renault en werd dat jaar vierde in de eindstand. Een jaar later kon hij het dominante Ferrari het vuur aan de schenen leggen en met succes. Alonso werd kampioen bij de rijders, en maakte daarmee een einde aan de dominatie Michael Schumacher, terwijl Renault de titel bij de constructeurs won. In 2006 herhaalden Alonso en Renault dit kunstje.