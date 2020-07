Renault: "Protest tegen Racing Point gaat om toekomst van F1"

Vanaf de eerste meters van de Racing Point RP20 heeft Renault zich al opgeworpen als een fervent tegenstander van de 'roze Mercedes'. Heel verwonderlijk is dat niet. In tegenstelling tot Mercedes, Ferrari en Red Bull heeft Renault geen nauwe banden met wat men een zusterteam zou kunnen noemen. Het maakt dat Renault waakzaam is en een vergaande vorm van kennisoverdracht tussen verschillende teams tegen wil gaan.

"Voor ons is het belangrijk om te weten wat wel en niet mag. We hebben geprotesteerd naar aanleiding van de vorige race, maar het gaat meer om de rest van het seizoen, volgend seizoen en de toekomst van de Formule 1", liet technische man Budkowski namens Renault weten tijdens de online persconferentie. "Het gaat om de vraag: welk model willen we in de Formule 1 nou eigenlijk hebben? Willen we een model waarin tien onafhankelijke teams met elkaar vechten? Dat zou passen bij een eerlijkere sport en dus bij bredere ontwikkelingen zoals het budgetplafond en een meer gelijkwaardige verdeling van de inkomsten."

"De Formule 1 heeft nu sowieso een uitgelezen kans om een meer gelijkwaardig speelveld te creëren voor alle deelnemers. En wij willen daarvoor weten welke mate van uitwisseling er tussen teams is toegestaan. Is het toegestaan om allerlei onderdelen of de geometrie van een ander team te krijgen en om die dingen vervolgens toe te passen op je eigen auto? Volgens ons is dat niet model dat de Formule 1 zou moeten nastreven", vervolgt Budkowski op het circuit nabij Boedapest. "In dat opzicht gaan onze vragen veel verder dan alleen die ene race of dit protest. Het zijn fundamentele vragen over welk model de Formule 1 voor de toekomst wil gebruiken."

Daarbij blijft echter de vraag overeind hoe groot de invloed van een eventuele uitspraak zal zijn. De stewards zullen louter oordelen of de RP20 - en dan meer specifiek of de 'brake ducts' van die auto - in strijd zijn met de reglementen, maar daar blijft het in eerste instantie bij. Hecht Budkowski dan niet te veel waarde aan zo'n uitspraak door het direct aan de toekomst van de Formule 1 te koppelen? "Ik weet dat de stewards alleen een uitspraak doen over dit geval en dat zij niet over nieuwe reglementen en dergelijke gaan. Maar wij denken dat hun oordeel wel implicaties gaat hebben voor de toekomst van deze sport", sluit Budkowski af.

