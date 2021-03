Renault overweegt motorconcept Mercedes over te nemen

Vorig jaar besloot de Franse fabrikant de introductie van de nieuwe krachtbron uit te stellen naar 2022. Dit had alles te maken met de coronacrisis. Het betekent dat het team dit jaar met een update van de motor komt, maar tegelijkertijd kan men ook werken aan de plannen voor volgend jaar. Een van de zaken waar men bij Renault naar kijkt is het ontwerp waar Mercedes sinds de start van het hybride-tijdperk succesvol mee is geweest. Het meest in het oog springende aan dat concept is de gesplitste turbo met de compressor aan de ene kant van de krachtbron, de turbine zit daarentegen aan de andere kant van de motor. Dit heeft zo zijn voordelen rond het koelen van de motor, maar ook wat betreft het ‘verpakken’ van de motor. Zo is het voordelig voor de aerodynamica en de gewichtsverdeling.

Renault is niet de eerste constructeur die de koers van de kampioensformatie volgt. In 2017 koos Honda al voor een dergelijke oplossing, ook Ferrari zou dit concept voor 2022 willen bouwen. Renault zou daarmee de enige motorbouwer zijn die met een ander concept onderweg is, maar vanuit de Franse fabrikant is inmiddels bevestiging gekomen dat men ook daar nadenkt over het succesvolle Mercedes-concept.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team in de Renault-fabriek in Viry-Châtillon Foto: Renault

Een recente foto van Fernando Alonso’s bezoek aan de Renault-motorfabriek in Viry onderstreept de suggestie dat men al begonnen is met de bouw van een krachtbron met gesplitste turbo. In dit opgedoken beeld is te zien dat het buizenwerk van de airbox naar de compressor gaat. Deze is nu geplaatst aan de voorkant van de powerunit. Op de motor die Renault momenteel gebruikt, zit deze juist aan de achterkant geplaatst.

Remi Taffin, verantwoordelijk voor de motorafdeling van Renault, bevestigde woensdag dat een overstap naar het nieuwe concept tot de mogelijkheden behoort. “Het simpele antwoord is ja”, zei hij. Op de vraag van Motorsport.com hoe groot de kans is dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, zei Taffin: “We zouden die koers kunnen varen… Ik weet zeker dat je bepaalde foto’s gezien hebt, dus ik zal er niet over liegen. We evalueren de mogelijkheden.”

Renault stelt overigens dat de motor voor dit jaar, die alleen in de Alpine F1-wagen ligt, de updates bevat die aanvankelijk halverwege 2020 al geïntroduceerd zouden worden. “Het is meer een evolutie die we tijdens het seizoen gebracht zouden hebben.”