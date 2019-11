Renault overweegt beroep tegen diskwalificatie

Na de race in Suzuka ging Racing Point in protest tegen Renault met de stelling dat het team een vooraf ingestelde mapping voor de rembalans gebruikt zou hebben. Dat was volgens de Britse renstal in strijd met de sportieve en technische reglementen van de Formule 1. Na onderzoek van de FIA kwam men op woensdag tot de conclusie dat het systeem in de basis legaal is, maar dat coureurs daardoor wel minder vaak de balans aan hoeven te passen. Dat werd gezien als een hulpsysteem voor coureurs, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg zijn als gevolg daarvan uit de uitslag van de Japanse Grand Prix gehaald.

Voorafgaand aan de Mexicaanse Grand Prix van dit weekend heeft Renault gereageerd op de diskwalificatie waarin men zegt de beslissing van de stewards te ‘erkennen’. “Ondanks dat de FIA concludeerde dat het systeem volledig legaal was volgens de technische reglementen, hebben de stewards besloten dat het systeem hulp biedt aan de coureurs en dat is in strijd met het sportief reglement”, aldus het team. “Beide wagens van Renault zijn uit de uitslag van de Japanse GP gehaald en het team heeft de negen punten verloren. Op basis van de subjectiviteit voor het aanwijzen van een dergelijk systeem als hulp voor coureurs, overweegt Renault eventuele vervolgstappen volgens richtlijnen van de FIA.”

Als gevolg daarvan zijn Ricciardo en Hülkenberg teruggevallen naar de twaalfde en dertiende plaats in het rijderskampioenschap. Bovendien komt de vijfde plaats van de Franse formatie in het constructeurskampioenschap in gevaar naar aanleiding van de diskwalificatie. In dat kampioenschap heeft Renault nog maar zes punten voorsprong op Toro Rosso.

Renault heeft tot donderdagochtend 10.00 uur lokale tijd om de FIA in te lichten over een mogelijk beroep.

Met medewerking van Scott Mitchell