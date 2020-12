Renault: Alonso in 'rookietest' uit menselijke overwegingen

De 'young driver test' is al voor aanvang veelbesproken. De eendaagse test in Abu Dhabi zou jong talent, zoals de naam ook al aangeeft, een platform moeten bieden. Maar dat valt niet bepaald te rijmen met het inzetten van de 39-jarige Fernando Alonso. Renault heeft daar hard voor gelobbyd, al krijgt de uitkomst niet alle handen van rivalen op elkaar. Vooral omdat Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel niet voor hun nieuwe werkgevers mogen testen.

'2020 begonnen en geëindigd met controverse'

De uitleg van de FIA is dat coureurs worden toegelaten die in het Formule 1-seizoen 2020 niet meer dan twee Grands Prix hebben gereden. Alonso mag zodoende wel meedoen, maar de rest van de genoemde namen niet. "Er is inderdaad veel over gesproken", reageert Abiteboul in de persconferentie voor teambazen tegenover onder meer Motorsport.com. "We zijn het jaar 2020 begonnen met wat controverse en eindigen nu ook met wat reuring. Maar dat is prima, dat houdt iedereen in deze sport bezig." Met de controverse aan het begin van dit jaar duidt de Franse teambaas op het kopieergedrag van Racing Point en het daaropvolgende protest.

Los van de onvrede bij rivalen is Abiteboul wel erg te spreken over het besluit van de FIA om Alonso toe te laten. "Dit is in mijn optiek vooral iets menselijks om te doen richting Fernando. Toen hij zijn F1-rentree aankondigde, gaf hij meteen aan zoveel mogelijk kilometers te willen afleggen voorafgaand aan 2021. Maar de reglementen hebben dat grotendeels onmogelijk gemaakt. Desondanks hebben we alles gedaan wat binnen onze macht ligt. Zo hebben we vier testdagen in een auto van twee jaar oud geregeld en leek het ons ook nuttig om hem in de huidige auto te zetten. We hebben gevraagd en de FIA heeft dat goedgekeurd, zo simpel is het."

Belangrijke test door ingekorte wintertest

Abiteboul noemt de aanstaande 'young driver test' van groot belang voor een vliegende start in 2021. "Dit is voor hem een mooie kans om de evolutie van F1-auto's in twee jaar tijd te voelen. In een 2018-auto met een teruggeschroefde motor en met speciale demobanden was het natuurlijk nog niet zo indrukwekkend voor hem. Deze test in Abu Dhabi zal dan ook veel representatiever zijn voor volgend jaar. Daarnaast gaat die dag weer helpen om al onze procedures te leren kennen, het stuur en ook onze engineers. Ik begrijp dat de onderlinge dynamiek nu al erg fijn is, maar zo'n extra testdag is belangrijk. Vergeet ook niet dat we volgend jaar maar drie dagen hebben voor de wintertest." Alonso ging vrijdag overigens ook al rond in de Renault RS25, toen voor een demorun in de R25 - zijn kampioensauto uit 2005.

