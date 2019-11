Renault gebrand op eerherstel in Mexico

De diskwalificatie betekende een flinke tegenvaller voor Renault. De equipe gebruikte een vooraf ingestelde mapping voor de rembalans en nadat de elektronica en stuurwielen van Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg in beslag waren genomen door de FIA kwam het verdict: met dit 'hulpmiddel' waren de reglementen overtreden en dus raakte het team de punten kwijt. Toch is nog niet alle hoop verloren, want het team kan in beroep gaan en heeft aangegeven dat te overwegen. Stelt de FIA Renault alsnog in het gelijk, dan behoudt het team de negen verzamelde punten uit Japan en maakt het nog steeds kans op de vierde plek in het constructeurskampioenschap.

Zolang die kwestie nog openstaat, wil Renault er alles aan doen om dat doel te halen. McLaren heeft een ruimte voorsprong, maar in Mexico en de drie races erna kan Renault in theorie nog genoeg punten verdienen om de Britse concurrent voorbij te steken. "We willen wat momentum creëren in Mexico. Het doel is om beter te zijn dan McLaren en meer punten te scoren, zodat we de druk erop houden. Onze resultaten waren eerder een beetje teleurstellend, dus we hadden de punten van Japan eigenlijk verdiend", aldus Ricciardo.

Lees ook: Renault overweegt beroep tegen diskwalificatie

Hülkenberg voegt eraan toe: "Het is belangrijk om goed te presteren in Mexico. Deze fase van het Formule 1-seizoen is cruciaal." De Duitser gaat mogelijk zijn laatste races in, gezien hij nog steeds geen plekje heeft kunnen bemachtigen voor 2020. Toch willen hij en Ricciardo, die vanuit Red Bull dit jaar op sportief gebied een stapje terug heeft gedaan, realistisch blijven en zich focussen per race. "Als we Q3 kunnen halen en vooraan het middenveld blijven, zou dat mooi zijn."

Remi Taffin, chef van de motorafdeling, benadrukt dat Mexico het team voor een unieke combinatie uitdagingen stelt. "De race in Mexico blijft altijd bijzonder, ook dit seizoen. De lucht is dunner op een hoogte van tweeduizend meter. We moeten het doen met wat we hebben in de komende races. We hebben oudere specificaties voor vrijdag en de nieuwste voor zaterdag en zondag." Verdere veranderingen of updates staan volgens hem niet meer op de planning.