Abiteboul: "Waren vertrokken als er niets was gebeurd"

Vorige week maakte Renault-CEO Clotilde Delbos bekend dat de Franse autofabrikant ook de komende jaren actief zal blijven in de Formule 1. Het budgetplafond dat volgend jaar ingaat speelde een cruciale rol bij die beslissing, aldus Delbos afgelopen vrijdag.

Renault is sinds 1977 af en aan en met wisselende successen actief in de Formule 1. Sinds 2016 is het – na een paar jaar afwezigheid – weer terug als constructeur, maar de resultaten blijven achter bij de verwachtingen. De coronacrisis, het aflopen van het Concorde Agreement en het einde van het motorencontract met McLaren aan het einde van dit jaar had een ideaal moment kunnen zijn om uit de Formule 1 te vertrekken. Delbos liet vorige week echter weten dat het Formule 1-project zal blijven bestaan, ondanks dat er flink gesneden gaat worden bij Renault en er 15.000 banen zullen verdwijnen.

“Er is een hoop gespeculeerd over de toekomst van Renault in de Formule 1”, aldus Abiteboul in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat zij [Delbos] duidelijk is geweest en een einde heeft gemaakt aan alle speculaties, dat was nodig. Er was die aankondiging over een heroverweging van de prioriteiten van het bedrijf en daardoor werd er natuurlijk ook rekening mee gehouden dat de Formule 1-tak gezien kon worden als kostenpost waarop bezuinigd kon worden. Wat zij echter duidelijk heeft willen maken is dat de Formule 1 juist geen kostenpost is maar een investering, en dat de kosten die met deze investering gepaard gaan, alleen maar de goede richting opgaan.”

Lobby voor financiële regulering loopt 'al jaren'

Dat de investering goed is voor Renault, heeft niet alleen te maken met het budgetplafond en de nieuwe regels, vervolgt Abiteboul. “Het is een lopend proces dat eigenlijk al begon toen we in 2016 terugkeerden. Toen al verwachtten we dat er op een bepaald moment financiële regulering zou komen om de ‘wapenwedloop’ een halt toe te roepen. We lobbyen hier al jaren voor en het is dan ook logisch dat er met de recente aankondigingen [rond het budgetplafond] geen enkele reden was om niet onze betrokkeheid uit te spreken.”

Volgens Abiteboul is er continu contact geweest tussen het management van de Formule 1-tak en de directie van Renault. “We zitten geregeld samen en rappoteren dan over wat er in onze wereld allemaal gebeurt, het is een hele andere wereld dan die van de straatauto’s. We hebben dus meerdere gelegenheden gehad om aan onze directie uit te leggen welke kant het in de Formule 1 zou opgaan. Strategisch gezien, maar ook wat betreft marketing, wat men doet om de races interessanter en de kosten beheersbaarder te maken. Niet alleen de kosten om mee te doen, maar ook de kosten om competitief te zijn.”

“Dat laatste is wat we uiteindelijk nastreven. We willen de strijd aan kunnen gaan en het was duidelijk dat het in de huidige situatie onmogelijk was om vanuit de tweede garnituur op te klimmen. We wilden daar niet langer deel van uitmaken, maar het budgetplafond en de nieuwe technische regels veranderen dat compleet.”

Met medewerking van Adam Cooper