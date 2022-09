In de nasleep van de verrassende overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin is het niet meer rustig geworden tijdens het silly season van de Formule 1. Nog altijd zoekt Alpine naar een vervanger voor de vertrekkende Spanjaard en bij voorkeur eindigt die zoektocht bij Pierre Gasly. Hij staat voor 2023 echter onder contract bij AlphaTauri, dat hem alleen wil laten gaan als er een waardige vervanger gevonden wordt. In die zoektocht is moederbedrijf Red Bull uitgekomen bij Colton Herta. Er is echter één probleem: de Amerikaan heeft niet voldoende punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie.

Red Bull hoopt dat Herta op basis van overmacht alsnog een superlicentie krijgt, maar diverse F1-teams én F1 CEO Stefano Domenicali zien dat niet zitten. De FIA kijkt weliswaar naar de mogelijkheden, maar de gesprekken daarover verlopen dermate moeizaam dat Red Bull nu zelf de stekker uit het plan trekt. Dat meldt Motorsport-Magazin. Voor Herta heeft dat ook gevolgen. De coureur van Andretti Autosport zou volgende week een test afwerken met Alpine om de FIA en F1 te overtuigen van zijn kwaliteiten, maar daar gaat een streep door nu Red Bull het geduld verloren heeft. Hoogstwaarschijnlijk keert Herta volgend jaar dus terug in IndyCar, waar hij een doorlopend contract heeft bij Andretti. Naar verluidt heeft dat team wel een verbeterde deal voor hem klaarliggen.

Opvallend genoeg lijkt een overgang van Gasly naar Alpine desondanks nog niet helemaal van de baan. Daar waar Red Bull de Fransman aanvankelijk alleen wilde laten gaan als Herta zijn vervanger zou worden, lijkt men inmiddels een alternatief te hebben gevonden van buiten het opleidingsprogramma. Mocht Gasly toch niet de overstap maken naar Alpine, dan heeft de renstal nog meerdere opties achter de hand. Komende week gaat de test in Hongarije gewoon door en daarbij stappen in ieder geval Jack Doohan en Nyck de Vries in de A521. F2-rookie Doohan maakt dit jaar een prima indruk in de laatste klasse onder de Formule 1, maar het is de vraag of de Australiër een serieuze optie is voor 2023. De Vries is dat in ieder geval wel na zijn ijzersterke optreden als invaller bij de GP van Italië. Ook Mick Schumacher en Nico Hülkenberg zouden op het lijstje van Alpine staan voor 2023, al testen zij komende week niet op de Hungaroring.