Verstappen en Perez woensdag in actie met nieuwe F1-auto Red Bull

Red Bull presenteerde dinsdag als vierde team de nieuwe auto voor het Formule 1-seizoen 2021. De formatie uit Milton Keynes heeft enkele foto's en een korte video van de nieuwe creatie gedeeld. Waar Red Bull de presentatiedag in de voorbije jaren vaak aangreep voor de eerste meters, komt Verstappen dit jaar een dag later in actie. Woensdag mag hij zijn eerste ronden draaien in de RB16B. Het gaat om de eerste van in totaal twee toegestane filmdagen.

Red Bull gaat traditiegetrouw naar het circuit van Silverstone. Het team heeft laten weten dat beide coureurs woensdag in actie komen met de nieuwe auto. Veel kilometers zal dat per persoon niet opleveren. Zo mag er op een filmdag maximaal honderd kilometer worden afgelegd, het equivalent van zeventien rondjes op het circuit in Northamptonshire.

Dit is, in combinatie met slechts anderhalve testdag in Bahrein, vrij weinig voor nieuwkomer Sergio Perez. De Mexicaan krijgt dan ook extra mogelijkheden van Red Bull om aan zijn nieuwe werkgever te wennen. Daarvoor gebruikt de equipe van Christian Horner de RB15, de auto uit 2019. Voor auto's van minimaal twee jaar oud gelden de testrestricties niet. In de RB15, de eerste door Honda aangedreven Red Bull, mag Perez dus meer kilometers afleggen. Het extra testprogramma begint vandaag overigens al: Perez draait momenteel zijn rondjes in de RB15 op Silverstone. Woensdag stapt reservecoureur Alexander Albon ook in de RB15.

VIDEO: Een blik op de nieuwe Red Bull-bolide voor het seizoen 2021