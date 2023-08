Alleen technisch malheur of crashes lijken Red Bull Racing van een clean sweep af te kunnen houden dit jaar. Dat zou een unicum zijn, zelfs de McLaren MP4/4 - volgens kenners de beste auto ooit - won niet alle Grands Prix in een seizoen. De concurrentie bekijkt de RB19 en probeert ondertussen hier en daar een onderdeel te kopiëren voor hun wagens, waaronder de downwash sidepods. Red Bull vindt echter niet dat ze een meesterwerk hebben afgeleverd. Zij zien dat het een goede, maar geen briljante auto is.

"De auto is gemiddeld goed op alle vlakken", vertelt de technisch directeur van de Oostenrijkse renstal Pierre Wache aan Motorsport.com. "Dat zorgt voor een goede auto. We zien dat onze auto goed is, want ze zijn sneller dan de anderen, maar we denken niet dat we in beginsel fantastisch werk hebben geleverd. We hebben het gewoon goed gedaan." Wache is verbaasd dat de concurrentie niet dichterbij staat: "Zij hebben niet zulk goed werk gedaan als wij. Daarom waren onze verwachtingen aan het begin van het jaar nog anders. Ik probeer niet nederig over te komen, maar als je dit seizoen ziet dat teams binnen drie races een stap van een seconde kunnen zetten, laat dat zien dat het niet een gat is dat in twee jaar gedicht moet worden."

De formatie uit Milton Keynes verwachtte aan het begin van het seizoen dat de verandering van de regels omtrent de vloeren en een doorontwikkeling bij Mercedes en Ferrari ervoor zou zorgen dat de strijd om de winst weer open zou liggen. Niets bleek echter minder waar, Red Bull heeft een grotere voorsprong dan vorig jaar en hoeft zich nauwelijks zorgen te maken over het niet winnen van een race. "Daar hadden we niet op gerekend", verklaart Wache. "We hadden verwacht dat we met twee teams in gevecht zouden zijn, namelijk Ferrari en Mercedes. We dachten dat onze voorsprong aan het einde van vorig jaar niet groot genoeg was en met de regelveranderingen zouden we terrein verliezen. Ook de vermindering van de windtunneltijd zou het voor ons een lastige opgave maken, dus het was zeker een verrassing dat we aan het begin van het jaar er zo goed voor stonden."

Zoektocht naar reden van dominantie

Net als Red Bull zelf ziet de concurrentie niet dat de RB19 op een specifiek gebied ver boven de rest uit stijgt, maar dat de auto op alle vlakken een goede auto is. Zo vermoeden de concurrerende teams dat de aerodynamica, de bestuurbaarheid, de ophanging en de set-up van de Oostenrijkse renstal net iets beter dan die van hen is. Als ze dan al deze dingen bij elkaar optellen verklaart het waarom Red Bull zoveel sneller is. De concurrenten denken dat ze deze voorsprong hebben vanwege het feit dat ze historisch gezien de auto sneller begrijpen. Wache betwijfelt echter of dat dit jaar weer zo is. "Het is eerder zo dat we een beter compromis hebben gevonden", vertelt de Fransman. "Iedereen begrijpt dat de mechanische grip een grotere invloed heeft dan voorheen en ook de stijfheid van de auto wordt daardoor beïnvloed. Dan is de link tussen het aerodynamisch karakter en hoe je de auto afstelt bepalender dan ooit. We mogen dit jaar ook minder dempers gebruiken, die zouden we dit jaar ook goed kunnen gebruiken. Het ligt dus meer aan de compromissen die we in de ontwikkeling hebben gevonden, dan dat we de auto beter begrijpen."

Het is opmerkelijk dat Red Bull zoveel beter is dan de rest, zeker omdat de renstal minder windtunneltijd heeft dan de concurrenten. Een combinatie van het behalen van de constructeurstitel vorig jaar en een straf voor het overtreden van het budgetplafond zorgt dat ze op 63 procent windtunneltijd zitten. Wache heeft een opmerkelijke visie op de straf: "Het was zeker een nadeel, maar het zorgde ervoor dat we onnodige dingen niet gingen testen. Alles wat we deden hebben we eerst goed onderzocht, dat deden we eerder niet. Het maakt ons hongerig, want de technische staf begrijpt deze straf niet. Zij voelen het als een persoonlijke aanval, ze zijn alleen maar gemotiveerder geworden. Daar zit wel iets van een voordeel voor ons in." Ondanks dat de RB19 op vele gebieden de beste is, vertelt Wache dat hij regelmatig wakker ligt van de zwakke plekken: "We nemen niks voor lief. Op banen waar hoge downforce nodig is, zoals in Hongarije en Monaco, werden onze zwakheden zichtbaar. Ook in de kwalificatie en op lage snelheid zien we dat. Ik denk dat andere teams daar beter zijn dan wij, dus daar moeten we ons nog verbeteren."

Waar vanuit de buitenwereld al over de RB19 wordt gesproken als de beste auto ooit, denkt Wache dat de auto nog niet dat niveau heeft: "Ik hoop dat de auto van volgend jaar absoluut gezien nog beter is dan deze. Het is dit jaar meer een combinatie van coureur en auto."

