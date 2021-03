Red Bull maakt planning F1-wintertest bekend, Verstappen begint

Doordat de Formule 1-wintertests behoorlijk zijn ingekort - van zes tot drie dagen - krijgt iedere coureur nog maar anderhalve dag om aan de nieuwe auto te wennen. Voor Verstappen volgt die eerste actiedag dus op vrijdag, de tienvoudig Grand Prix-winnaar mag dan het spits afbijten bij Red Bull Racing. Het energiedrankenmerk heeft er niet voor gekozen om iedere dag te verdelen tussen beide rijders, zoals bijvoorbeeld Haas. Zo krijgt Verstappen de hele vrijdag en werkt Perez de volledige zaterdag af. De slotdag wordt logischerwijs wel tussen beide coureurs verdeeld, met Perez in de ochtenduren en het slotakkoord voor Verstappen.

Deze drie testdagen in Bahrein zijn logischerwijs van groot belang voor Formule 1-teams. De auto's zijn allemaal doorontwikkelingen van vorig jaar, maar de aangepaste vloer en de iets robuustere Pirelli-banden maken het cruciaal om zoveel mogelijk data te verzamelen. Dat bleek tijdens de eerste filmdag met de RB16B op Silverstone nog niet echt mogelijk. "We hebben toen maar honderd kilometer met die nieuwe auto gereden. Dat gebeurde ook nog eens op demobanden en niet voluit", zei Verstappen nadien. "Daar kun je nog niets over zeggen. Eigenlijk moeten we wachten totdat we in Bahrein normale banden onder de auto krijgen."

Dat gebeurt aanstaande vrijdag dus. Zoals bekend niet in het vertrouwde Barcelona, maar op het Bahrain International Circuit. Die verplaatsing brengt in coronatijd voordelen met zich mee, des te meer doordat de eerste Grand Prix eind maart ook in die Golfstaat wordt verreden. Vorig jaar is er overigens ook al eerder gesproken over een verplaatsing naar Bahrein voor 2021. De omstandigheden zouden daar beter zijn, al waren sommige teams in eerste instantie nog tegen - onder meer doordat de nabijheid van Barcelona het makkelijker maakt om onderdelen aan te voeren. Nadat de herziene Formule 1-kalender was gepresenteerd, bleek er echter geen discussie meer mogelijk.

Planning F1 wintertest 2021 Red Bull Racing:

Vrijdag: Max Verstappen (hele dag) Zaterdag: Sergio Perez (hele dag) Zondag: Sergio Perez (ochtend) en Max Verstappen (middag)