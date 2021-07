Foto's: Red Bull geeft voorproefje van eigen livery op F1-auto 2022

De nieuwe technische reglementen zouden eigenlijk in 2021 geïntroduceerd worden. Als gevolg van kostenbesparende maatregelen werd echter besloten om de introductie uit te stellen tot 2022. Nadat er in 2019 al een schaalmodel werd gepresenteerd op basis van de nieuwe regels, bracht de Formule 1 dit raceweekend een auto op ware grootte mee naar Silverstone. Die bolide was voorzien van een algemene livery van die de F1 zelf ontworpen heeft

De teams hebben echter de beschikking gekregen over een digitale versie van de auto, waarop zij hun eigen kleurstelling kunnen projecteren. Red Bull Racing heeft als een van de eerste teams zelf beelden vrijgegeven van de 2022-auto, die daarvoor is uitgerust met de livery van Red Bull. De Oostenrijkse F1-formatie heeft daarvoor de kleuren van de RB16B op het nieuwe ontwerp geprojecteerd. Ook wordt uit de beelden duidelijk in welke kleuren het team de nieuwe aero-covers op de wielen en de aerodynamische flaps boven de voorwielen zou kunnen uitrusten. Ook blijft het startnummer van de coureurs zichtbaar op de kleine ‘haaienvin’ op de motorkap.

Foto's: Red Bull F1-livery op 2022-auto

Red Bull Racing 2022 F1-auto 1 / 3 Foto door: Red Bull Racing Red Bull Racing 2022 F1-auto 2 / 3 Foto door: Red Bull Racing Red Bull Racing 2022 F1-auto 3 / 3 Foto door: Red Bull Racing