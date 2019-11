Red Bull: ‘Positieve’ dialoog over contractverlenging Verstappen

De energiedrankenfabrikant heeft met de jonge Limburger een gouden troef in handen als het gaat om de rijdersmarkt, maar de renstal moet wel het onderste uit de kan halen om Verstappen ook na 2020 aan boord te houden. De kritiek vanuit het Verstappen-kamp was niet van de lucht toen Red Bull er na de zomerstop amper nog aan te pas kwam. Dat veranderde in de Verenigde Staten waar Verstappen weer meedraaide om de ereplaatsen, in Brazilië pakte de coureur vervolgens zijn derde overwinning van het seizoen. Nu ook motorleverancier Honda toegezegd heeft dat het na 2020 nog een jaar doorgaat in de Formule 1, schat Marko de kansen op een langere samenwerking met Verstappen positief in.

“We hebben een diner gehad in Brazilië en ik durf wel te zeggen dat de stemming positief was”, zei Marko bij het Oostenrijkse Servus TV. “Op dat moment wist ik nog niet dat Honda door zou gaan in 2021. Na Abu Dhabi gaan we opnieuw om tafel en ik denk dat we goede kansen hebben [op contractverlenging].”

Red Bull-talenten maken indruk

In Brazilië maakte Verstappen grote indruk door te winnen op het circuit van Interlagos, maar ook andere (voormalig) leden van de Red Bull-academie kwamen sterk voor de dag. Pierre Gasly werd namens Toro Rosso tweede terwijl voormalig Red Bull-talent Carlos Sainz namens McLaren naar het podium mocht toen Lewis Hamilton bestraft werd voor een incident met Red Bull-rijder Alexander Albon.

“Het laat zien dat we goede rijders hebben en je mag Albon ook niet vergeten, hij had het podium gehaald”, zei Marko over de Thaise Brit, die tot de touché met Lewis Hamilton op podiumkoers lag. “Hij was na het incident met Hamilton heel emotioneel, hij schreeuwde via de radio. Dat zijn we niet van hem gewend. Misschien had hij de deur voor Hamilton niet zover open moeten zetten, maar het was een geweldige prestatie.”

Met medewerking van Maria Reyer