Red Bull optimistisch over 2020: “Hebben geleerd van onze fouten”

Het topteam uit Milton Keynes stapte afgelopen winter over op de krachtbronnen van de nieuwe partner Honda. Daarom werd vanaf het eerste moment het seizoen 2019 bestempeld als overgangsjaar. In de eerste fase van het jaar bleek ook het chassis niet optimaal te functioneren, waardoor de achterstand op rivalen Mercedes en Ferrari aanzienlijk was. Naarmate het seizoen vorderde werd de achterstand verkleind en boekte Max Verstappen overwinningen in Oostenrijk en Duitsland.

Volgens adviseur Helmut Marko weet Red Bull Racing waar het dit jaar fout is gegaan. Dat stemt hem optimistisch voor volgend jaar: “We hebben geleerd van onze fouten en zijn, ditmaal met onderbouwing, optimistisch over het strijden om het kampioenschap”, zei de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com over 2020. “Eén fout was dat we te laat waren met de auto. De eerste races stonden we niet waar we wilden staan. Het doel is om volgend jaar vanaf de eerste race competitief te zijn.”

Minder zeges dan verwacht voor Red Bull

De uitgesproken Marko stelde nog voor de start van het seizoen dat zijn team vijf races zou winnen. Momenteel staat de formatie op twee overwinningen. Gevraagd naar die ambitie, zei hij: “We zijn er niet ver van verwijderd. In Boedapest waren we heel dichtbij. We waren in Monza heel snel maar raakten betrokken bij een incident. Singapore was zwakker dan we hadden verwacht, we vonden daar niet de optimale afstelling. Qua pure snelheid gaan we de goede kant op maar na de zomerpauze hebben we wat momentum verloren. Verstappen heeft driemaal een incident in de eerste bocht gehad.”

Een ding waar Marko wel zeer positief over is, is de ontwikkeling van de Honda-motor: “Ze hebben gedaan wat ze hebben beloofd, zelfs nog meer dan dat. Qua betrouwbaarheid hebben we geen enkel probleem gehad en er is geen enkel echt motorprobleem geweest. We zijn meer dan tevreden met de samenwerking. En wat er voor volgend jaar in de pijplijn zit geeft ons vertrouwen.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland