Na het bericht van diens overlijden, stroomden vanuit alle hoeken de berichten over het overlijden van Dietrich Mateschitz binnen. "Hij heeft veel betekend voor Red Bull, voor de sport en voor mij”, verklaart Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. “Niet alleen voor mijn loopbaan, maar voor mijn leven in het algemeen. Dit is een heel zware dag. We probeerden uiteraard alles te geven in de kwalificatie, maar helaas kwamen we net een beetje tekort. Er staat nog een race op het menu. We proberen Dietrich zondag trots te maken." Verstappens teambaas Christian Horner voegde toe: “Hij was een bijzondere man die extreem veel voor verschillende mensen heeft gedaan, niet alleen in F1, maar ook binnen het Red Bull-concern als geheel. Je ziet het ook terug in tal van andere sporten. Hij heeft veel mensen geïnspireerd en is eigenlijk de reden dat we hier zijn."

Nyck de Vries, de nieuwe aanwinst van Red Bull F1-team AlphaTauri, reageert op sociale media: “Beste Mr. Mateschitz, bedankt voor alles wat u voor onze sport gedaan heeft, uw invloed is altijd te zien. Uw passie en visie zullen voor eeuwig voelbaar blijven in deze sport. Ik ben u meer dan dankbaar voor de kans die ik gekregen heb en kan niet wachten om dit iconische merk te vertegenwoordigen. Rust zacht.” Yuki Tsunoda schrijft: “Ik zal niet vergeten dat Mateschitz me voor het eerst belde toen ik in de Formule 2 reed, hij wilde me aanmoedigen. Hij was een geweldige man en ik ben heel trots dat ik voor het team mag rijden waar hij zo’n belangrijke rol had.”

Ook uit andere geledingen van de auto- en motorsportwereld kwamen tal van reacties op het overlijden van de Red Bull-topman. Het energiedrankenmerk is hoofdsponsor van het KTM-fabrieksteam in de MotoGP. “We brengen vandaag met een zwaar gemoed hulde aan een vriend, een visionair en een trouwe partner”, laat Red Bull KTM Factory Racing in een korte reactie weten. “Dietrich Mateschitz had een unieke kijk op de wereld, deze sport en de activiteiten die hij deed. Er zullen in de toekomst maar weinig mensen zijn die op deze manier handelen. Zijn passie voor de motorsport, het succes en de show kwam overeen met de onze. Zijn bijdrage aan het KTM Racing-verhaal is van ongekende waarde geweest. Bedankt voor alles, Didi.”

De succesvolle Honda-fabrieksformatie in de MotoGP wordt ook al jaren gesponsord door Red Bull. Repsol Honda-teammanager Alberto Puig laat weten: “We zijn aangeslagen door het overlijden van Mr. Mateschitz, een man die onze activiteiten altijd ondersteund heeft en altijd een belangrijke rol gespeeld heeft voor Honda in het behalen van onze doelstellingen en kampioenschappen. We zullen zijn spirit, de passie en energie herinneren in alle activiteiten die hij met zijn bedrijf deed.”

Voor de start van de Grand Prix van Maleisië werd op initiatief van MotoGP-promotor Dorna een minuut lang geapplaudisseerd ter nagedachtenis aan Mateschitz.

