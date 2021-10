Red Bull: Slimmigheid Mercedes heeft mogelijk meer effect op komende circuits

In Turkije beschikte Mercedes over verreweg de snelste auto van het veld. In de zoektocht naar een verklaring daarvoor is Christian Horner uitgekomen bij wat hijzelf een 'straightline speed device' noemt. Het betekent concreet dat Mercedes in staat is om de achterkant op rechte stukken iets naar beneden te laten zakken, waardoor de luchtweerstand vermindert en er een hogere topsnelheid kan worden gehaald op rechte stukken. Bij het aanremmen keert de achterkant terug naar de gebruikelijke hoogte, zodat Mercedes niets hoeft in te leveren in de bochtige delen.

Alhoewel Mercedes het hele jaar al met dit technisch hoogstandje rijdt, is het door de indrukwekkende snelheid in Turkije pas aan het licht gekomen bij Red Bull Racing. Op het Circuit of the Americas bleek het effect minder, al laat dat volgens Horner precies zien dat het van de lay-out afhankelijk is. "Op bepaalde banen heeft het inderdaad meer effect dan op andere circuits. In Austin was het effect niet groot, maar in bijvoorbeeld Jeddah kan dit Mercedes erg veel brengen." Horner duidt daarmee op de omloop in Saudi-Arabië, op papier het snelste stratencircuit van de kalender. Minder luchtweerstand zonder in te boeten in de bochtige secties, kan er van cruciaal belang blijken.

Geen protest van Red Bull

In de resterende vijf races kan Mercedes het systeem - waarvan het team zelf heeft gezegd dat het geen actieve ophanging is - in ieder geval gebruiken. Achter de groene tafel zal niks gebeuren, Red Bull gaat namelijk geen protest aantekenen. "We hebben niet het idee dat het illegaal is en dat hebben we ook nooit gezegd. In dat opzicht is er geen enkele reden om te protesteren", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. "Ze hebben het zoals gezegd ook al wel eerder gebruikt, alleen kwam het door de lay-out in Turkije ineens in extreme mate aan de oppervlakte."

Mercedes-teambaas Toto Wolff is overigens van mening dat er momenteel veel te veel focus op de achterkant van de W12 ligt en dat concurrenten en media het thema te groot maken. "Mensen denken altijd maar dat er één gouden vondst is of zoiets, maar mijn ervaring leert dat het niet zo is in F1. Het gaat in deze sport om de zogenaamde 'marginal gains', kleine verbeteringen die uiteindelijk het verschil maken. Van dit soort ruis trekken we ons niets aan."