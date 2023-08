Deze Red Bull-junior geeft toe op te kijken tegen Max Verstappen

Het opleidingsprogramma van Red Bull Racing bestaat momenteel uit twaalf coureurs, die in diverse klassen rijden. De leerschool haalde de laatste jaren diverse bekende rijders binnen, waaronder Jak Crawford, Liam Lawson, Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi. Laatstgenoemde heeft van de genoemde heren de beroemdste achternaam. Hij is de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi. Zelf kan de 22-jarige ook een aardig potje racen. In België, het laatste Formule 2-weekend voor de zomerstop, won de Amerikaanse Braziliaan de sprintwedstrijd en werd hij derde in de hoofdrace.

Het was een emotionele aangelegenheid. Gehuld in een Red Bull-overall klom Fittipaldi uit de auto en hield daarbij de Braziliaanse vlag vast. "Het was zeer speciaal om in Spa mijn eerste zege te pakken. Het hele gezin was er, behalve mijn vader. Hij was thuis", zegt hij tegen Sky Sports. Logischerwijs wil de Carlin-coureur verder bouwen op zijn sterke raceweekend in de Ardennen en niet zonder reden. "Als je blijft presteren en het goed blijft doen, met name in het kampioenschap, dan komen er vanzelf kansen. Op dit moment ligt daar de focus. Ik wil mij als coureur verbeteren om kansen te krijgen."

Marko overtuigen

Red Bull-adviseur Helmut Marko staat aan het hoofd van het opleidingsprogramma. De Oostenrijker staat bekend om zijn strenge aanpak. Presteer je niet naar behoren, dan is de kans groot dat je snel je biezen moet pakken. Nyck de Vries is daarvan het meest recente voorbeeld. De Nederlander kreeg slechts tien F1 Grands Prix de kans en moest door tegenvallende resultaten per direct vertrekken bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo werd zijn opvolger. Hij wil dolgraag terugkeren naar Red Bull Racing.

De wisselingen bij AlphaTauri laten zien dat in F1 alles razendsnel kan veranderen. Op dit moment zijn Lawson en Zane Maloney, de F2-teamgenoot van Fittipaldi, de officiële reservecoureurs van Red Bull. Daarnaast willen er meerdere junioren dolgraag naar F1 doorstoten. Fittipaldi hoopt Marko goede redenen te geven om eventueel naar F1 te kunnen. Hij weet dat het ieder voor zich is op de baan en dus is hij op het asfalt geen vriend van Maloney. "We hebben naast de baan een goede band en als teammaten werken we goed samen", gaat hij verder. "Eenmaal op de baan doe je je uiterste best en ons doel is F1. Op het asfalt ben je geen vrienden en is het ieder voor zich. Je moet ervoor knokken."

Als inspiratie gebruikt de drie jaar jongere Fittipaldi de huidige dominantie van Verstappen. Op dit moment leidt de Nederlander in de WK-stand en schreef hij tot dusver in 2023 al tien Grands Prix op zijn naam. "Max wint gewoon elke race. Hij is zo snel. Persoonlijk kijk ik op tegen Max. Hij is een van de beste, zo niet de beste aller tijden. Op dit moment zijn ze aan het domineren. Het is geweldig om als Red Bull-junior deel uit te maken van de familie en het grootste Formule 1-team aller tijden."