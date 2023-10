Elk Formule 1-team is verplicht minimaal twee rookies de kans te geven in een eerste vrije training. Met Nyck de Vries had AlphaTauri begin 2023 al een rookie aan boord en met Isack Hadjar lost het Italiaanse team definitief deze verplichting in. De Formule 2-coureur stapt komende vrijdag namelijk in de AT04. Hij maakt daarmee niet alleen zijn officiële F1-debuut, het wordt tevens zijn eerste ervaring in een echte F1-auto.

"Ik kijk enorm uit naar de eerste vrije training, maar tegelijkertijd ben ik ook een beetje bang, want ik heb nog nooit in een Formule 1-auto gereden", zegt de Franse-Algerijn eerlijk over de aanstaande gebeurtenis. "Om dat voor het eerst te doen tijdens een officiële training voor een Grand Prix, is dan nogal wat. Ik heb geen doelen gekregen van het team. Ik voel geen druk en heb het idee dat ik me zo goed mogelijk heb voorbereid."

Hadjar, die sinds 2022 onderdeel is van het Red Bull-opleidingsteam, kreeg door de blessure van Daniel Ricciardo de opdracht om meer tijd door te brengen in de simulator. "Toen Daniel geblesseerd raakte en Liam inviel, bracht ik veel tijd door in de simulator om de rijders te helpen. Ik weet nu goed hoe alle knoppen op het stuur werken", vervolgt de 22-jarige rijder. "Daarnaast bracht ik tijd door in Faenza om het team te leren kennen. De engineer die mij in VT1 ondersteunt is dezelfde als die mij hielp in de simulator."

Met het Autodromo Hermanos Rodriguez krijgt Hadjar verre van een saai circuit om zijn F1-debuut op te maken. Het is een baan die ruim twee kilometer boven zeeniveau ligt. "Door de hoogte is de baan in Mexico vrij ongebruikelijk, aangezien je met minder downforce rijdt dan normaal. Ik kan echter niet wachten om in de auto te stappen en mijn best te doen voor het team. Sinds ik als klein jongetje met karten begon droom ik ervan om in F1 te rijden. Ik wil AlphaTauri en Red Bull bedanken dat ze mij deze geweldige kans geven."