Red Bull: "Met Ricciardo waren we tweede in het WK geworden"

Door het verrassende vertrek van Ricciardo naar Renault werd Red Bull Racing met een lastige opgave geconfronteerd: vind maar eens een geschikte opvolger van de ervaren Australiër. Marko en Christian Horner kwamen samen uit bij Pierre Gasly, maar dat bleek niet de meest gelukkige keuze te zijn. Marko erkent nu ruiterlijk dat Red Bull daar veel punten mee heeft verloren en dat het seizoen met Ricciardo heel anders was verlopen. "Met Daniel in het team waren we in het contructeurskampioenschap zeker op de tweede plaats geëindigd", is Marko overtuigd.

"Het was voor het hele team toch wel een grote shock toen hij voor Renault koos. Daniel was op de baan één van de snelste coureurs: zeer constant tijdens races en fantastisch in het inhalen. Maar daarnaast bracht hij ook veel vrolijkheid en grappen met zich mee. En Gasly heeft nou eenmaal een ander karakter. Dus er was gewoon niet zo veel lol meer binnen het team", vervolgt Marko in gesprek met Motorsport Magazin.

De topadviseur is overigens wel van mening dat het met Gasly anders had kunnen lopen. De Fransman heeft wel degelijk potentie om te slagen bij een topteam, maar ging bij Red Bull ten onder aan druk en vooral aan een aangetast zelfvertrouwen. "Vooral die tweede crash tijdens de test in Barcelona heeft een negatief effect op hem gehad. Toen had hij alle nieuwe onderdelen op de auto, waardoor we de test en ook de doorontwikkeling moesten afbreken. Dat heeft hem onzeker gemaakt. Daarna heeft hij de schwung eigenlijk geen moment meer echt te pakken gekregen."

Dit leidde er ook toe dat Gasly de oorzaken gaandeweg meer buiten zichzelf begon te zoeken. Hij wees meer en meer naar alle gebreken van de RB15. Tot ergernis van Marko. "Hij heeft volgens mij niet kunnen accepteren dat Max sneller was. Toen probeerde hij met de techniek nog wel wat te veranderen, om de auto aan te passen aan zijn eigen wensen. Maar halverwege het seizoen ging het duidelijk slechter. Vooral in Hongarije, waar hij op een ronde werd gereden door Max. Toen hebben we het besluit genomen", duidt de voormalig F1-coureur op de degradatie van Gasly.

Dit betekende vanzelfsprekend ook meteen de promotie van Alexander Albon. "Alex heeft het tot dusver goed gedaan", begint Marko lovend. Desondanks heeft de Britse Thai nog niet veel punten van Mercedes en Ferrari kunnen afsnoepen. Daardoor zijn er ook nog steeds verbeterpunten aan te wijzen. "Hij heeft iedere race punten gescoord, maar in de kwalificatie verliep het nog niet naar wens. En opvallend genoeg heeft hij op twee circuits die hij vanuit de Formule 2 al kende, Sochi en Abu Dhabi, de slechtste races afgeleverd qua achterstand op Max. Maar goed: we zijn positief en geloven erin dat hij dit jaar een teamgenoot zal zijn die misschien niet op ooghoogte van Max acteert, maar er wel dichterbij zit."

