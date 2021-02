Red Bull leerde van problemen: "Maar het is gissen naar effect”

Al tijdens de wintertest in Barcelona waren de Red Bull-coureurs zoekende met de afstelling van de wagen. Pas nadat het seizoen onderweg ging kwam men erachter dat het probleem nog niet opgelost was. Het team omschreef de spins aanvankelijk als een signaal dat coureurs zochten naar de limiet, maar kwam er op den duur achter dat het de mist in was gegaan met het evalueren van updates. Het team kon daardoor in de titelstrijd geen enkele bedreiging vormen voor Mercedes, hoewel het gat wel steeds kleiner werd. Dat kwam door een constante stroom aan updates. Horner hoopt dat het werk aan de RB16B zich in 2021 uitbetaalt nu de problemen met de correlatie opgelost zijn, al is daar nog geen totale zekerheid over.

“We hebben hard gewerkt om te leren waarom we aan het begin van vorig seizoen problemen hadden met de correlatie”, zei de Red Bull-teambaas in een exclusief interview met Motorsport.com. “Toen het seizoen eenmaal begonnen was, was er iets niet in de haak met wat de simulaties ons probeerden te vertellen. Dan heb ik het over de windtunnel en andere zaken. Daar hebben we veel van geleerd.”

Gevraagd of Red Bull de problemen nu volledig onder controle had, zei Horner: “Ik weet het niet, dat zien we pas als de wagen weer op de baan komt. Ik denk dat we veel geleerd hebben, in zekere zin ging het ook om de complexiteit van de windtunnel. Daar liepen we in zekere zin tegen wat beperkingen aan. Pas als we weer racen zullen we pas echt weten hoeveel progressie we op dat vlak geboekt hebben, tot dan blijft het gissen.”

Updates vaak effectief

Aan het eind van vorig seizoen sprak Max Verstappen zijn frustraties uit over de werkwijze van Red Bull. De Limburger verklaarde dat het team met nieuwe onderdelen ‘afhankelijk is van iets meer tijd op de baan’ en dat er ‘een manier gevonden moet worden zodat de onderdelen uit de windtunnel ook direct werken op de wagen’. Verstappen vond het regelmatig te lang duren voordat het effect van de updates evident werd.

In reactie op Verstappen zei Horner dat Red Bull qua updates ‘redelijk succesvol’ is geweest. “Meestal blijft een nieuw onderdeel op de auto zitten als we het eenmaal geïntroduceerd hebben”, aldus Horner. “We hebben natuurlijk niet meer het voordeel van onbeperkt testen, je kunt alleen kiezen uit een Grand Prix-weekend of de virtuele wereld [de simulator]. Ik denk dat we aan het begin van het jaar op een dwaalspoor geraakt zijn en we zijn erin geslaagd om daarvan te herstellen gedurende het seizoen. Natuurlijk zijn dat ook zaken waar we onze lering voor 2021 uit willen trekken.”