Op de achtergrond wordt er in Milton Keynes hard gewerkt aan het nieuwe krachtbronnenproject dat onder Red Bull Powertrains valt. Tot en met 2025 kan Red Bull Racing rekenen op technische ondersteuning van Honda, dat zich na het seizoen 2021 als naam uit de Formule 1 terugtrok maar wel door bleef gaan met het aanleveren van motoren voor Red Bull en zusterteam AlphaTauri. Honda draaide de beslissing om de Formule 1 de rug toe te keren echter terug en gaat vanaf 2026 weer officieel motoren leveren aan Aston Martin.

Red Bull begint vanaf 2026 juist aan een heel nieuw avontuur. Het team werkte jarenlang samen met motorleveranciers Renault en Honda, maar gaat dan in samenwerking met Ford eigen krachtbronnen produceren. De nieuwe motorformule van dat jaar betekent het afscheid van de complexe MGU-H en een nadruk op het elektrische vermogen van de hybridemotor. Daardoor komt ook Audi vanaf 2026 als fabrieksteam in de Formule 1, met eigen krachtbronnen.

Voordat het zweten geblazen wordt bij Red Bull Powertrains geniet het team voor nu nog van een zogenaamde 'halcyon periode', doelt teambaas Christian Horner in een exclusief interview met Motorsport.com op een kalme periode in de winter. De Oostenrijkse renstal staat nu op nummer vijf in de lijst van meest succesvolle Formule 1-teams dankzij de honderdste zege die Max Verstappen hen in Canada bezorgde. Gevraagd of Red Bull wel genoeg lof krijgt voor haar succes sinds de overname van Jaguar in 2005, antwoordt Horner: "Als je in dat moment zelf zit, is het heel lastig om dat te zeggen. Pas wanneer je even afstand neemt en kijkt wat we bereikt hebben [zal dat besef er komen]. Op een gegeven moment zal dat onvermijdelijk zijn. We zijn nog steeds relatief nieuw, als het ware een van de nieuwere teams in de Formule 1."

"Maar je ziet de aanhang van het team groeien en groeien", vervolgt Horner. "En alleen de geschiedenis zal uitwijzen wat we uiteindelijk zullen bereiken en doen. We hebben enkele spannende hoofdstukken in het vooruitzicht, aangezien we onze eigen krachtbronproducent worden. Er zijn waarschijnlijk veel mensen die willen dat we op onze plaat gaan door die weg in te slaan. Maar geloof mij maar: er is binnen deze groep genoeg toewijding om ervoor te zorgen dat het slaagt."