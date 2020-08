Red Bull neemt Albon in bescherming: "Moeten hem betere auto geven"

De Britse GP verloopt voor Albon nog niet zoals gehoopt. Natuurlijk is Mercedes een klasse apart, maar in het groepje daarachter komt de Britse Thai ook nog niet bovendrijven. Waar Max Verstappen vooralsnog maximaliseert met P3, kan Albon geen gelijke tred houden. Op vrijdag werd een veelbelovende trainingsdag abrupt verstoord door een harde crash in Stowe en een dag later vond Albon zijn Waterloo al in Q2 - ondanks een late run op softs.

Het maakt dat Albon zondag als twaalfde moet starten en andermaal onder een vergrootglas ligt. Extern krijgt de 24-jarige coureur wat kritiek te verduren, maar intern niet. Volgens engineer Monaghan moet Red Bull de hand in eigen boezem steken en niet naar het poppetje achter het stuur wijzen. "Als je kijkt naar zijn snelheid op vrijdag dan is natuurlijk teleurstellend voor Alex dat hij Q3 niet heeft gehaald. Maar als coureur kan hij het zeker en de auto kan het in potentie ook. Wij moeten de problemen alleen voor hem oplossen, zodat hij het daadwerkelijk kan laten zien."

"Als wij Alex een auto geven die beter in balans is, dan weten we allemaal dat hij Q3 probleemloos zou halen", vervolgt Monaghan. "De uitdaging ligt dus meer bij ons dan bij Alex, daar moeten we heel eerlijk over zijn." Naast de genoemde balansproblemen heeft Albon ook hinder ondervonden van zijn eigen crash en van motorische problemen tijdens de derde vrije training. "De auto in de muur hangen is natuurlijk nooit goed voor het zelfvertrouwen. Onze monteurs hebben geweldig werk verricht door de auto 's avonds nog op te lappen, al kregen we zaterdagochtend met een nieuwe tegenslag te maken. Alex heeft gelukkig nog wel enkele runs kunnen doen voor de kwalificatie, maar de [beperkte] rijtijd is natuurlijk wel van invloed."

Albon maakt zich geen zorgen over toekomst

Aan Albon om de schade om de schade op zondagmiddag te repareren met een solide puntenfinish, zoals hij dat in het voorbije jaar vaker heeft moeten doen. De hoofdrolspeler is in dat opzicht best hoopvol. "Op zondag gaat het normaal gesproken iets beter, in de voorbije weken hebben we in ieder geval veel posities kunnen goedmaken." Zorgen over zijn eigen positie binnen Red Bull maakt hij zich niet. "Ik denk persoonlijk niet dat ik steeds worstel", liet hij zaterdag al aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik ben persoonlijk best tevreden met de eerste races van dit seizoen, al zat het niet altijd mee. Maar om eerlijk te zijn, maak ik me niet echt zorgen en denk ik dat het niet eens zo slecht gaat."

Met medewerking van Adam Cooper