Het seizoen 2020 verliep dramatisch voor Ferrari en ook tijdens de GP van Spanje liep het niet lekker. Alleen Charles Leclerc slaagde er toen in om Q3 te bereiken. Afgaande op de eerste vrije trainingen van dit jaar is de situatie bij de Scuderia een stuk rooskleuriger. “Vorig jaar hadden we het heel erg lastig, maar dit jaar voelt de auto zoveel beter aan”, zei Leclerc nadat hij de tweede vrije training als derde afsloot, op anderhalve tiende van snelste man Lewis Hamilton. “Dit is geweldig en ik denk dat het vooral goed is voor het hele team dat in de fabriek verder werkt, als ze eindelijk zien hoeveel beter de cijfers zijn in vergelijking met vorig jaar. Dat motiveert iedereen, het voelt goed in de auto. Hopelijk is morgen een goede dag.”

De Monegask, die na drie races vijfde staat in het wereldkampioenschap, sprak na de vrijdagse trainingen over een ‘goede en probleemloze’ dag. “Ten opzichte van Portimao heb ik mijn aanpak iets veranderd, ik heb het veel meer stap voor stap bekeken. Ik rijd hierdoor veel beter en voel me veel ook beter in de auto”, analyseerde Leclerc, die zaterdag een sterke kwalificatie hoopt neer te zetten. “Hopelijk kunnen we morgen verder bouwen op deze sterke eerste dag, want het is met de kwalificatie een belangrijke dag, zeker op dit circuit. We weten wat we moeten doen, laten we kijken of we goed werk kunnen leveren door ons te verbeteren waar we nog moeite hebben.”

Spanning in strijd om bereiken Q3

Teamgenoot Carlos Sainz Jr. eindigde de twee vrije trainingen op zijn thuiscircuit als zesde en achtste. Daarom concludeert de Ferrari-coureur dat hij een ‘bemoedigende’ dag achter de rug heeft. “We zagen in VT1 dat het circuit best veel grip had en dat hielp om de balans te verbeteren en de achterkant onder controle te krijgen. Charles en ik leken beiden tevreden.” Toch was het gevoel bij Sainz niet helemaal hetzelfde in de tweede training. “Bij mij verdween de balans in VT2 een beetje en ik had het lastiger. Vooral in de laatste sector leek Charles snel, ik denk dat hij zelfs de snelste was. Dat is een goed teken, want er zijn weinig rechte stukken en veel bochten. Hopelijk kunnen we blijven werken en morgen een sterke kwalificatie neerzetten.”

Hoewel Ferrari er uitstekend voor stond na afloop van de trainingen op vrijdag, is het volgens Sainz geen uitgemaakte zaak dat beide rijders zaterdag ook het derde deel van de kwalificatie bereiken. “Morgen zou het dichter bij elkaar moeten komen en begrijp me niet verkeerd, maar het is heel krap. Vandaag reed ik niet mijn beste ronde en ineens stonden beide AlphaTauri’s en beide Alpines voor mij. De twee Red Bulls zouden er ook moeten staan, maar vandaag stonden ze daar om een of andere reden niet. Als je dat bij elkaar optelt, gaat het niet makkelijk worden om Q3 te halen. Je hebt drie of vier teams die ongeveer binnen een tiende zitten.”