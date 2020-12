Interview manager Verstappen: "Nog als vis in het water bij Red Bull"

"Volgens mij is het heel puur wat je ziet. Het is uniek dat mensen zo'n kijkje in de keuken kunnen krijgen", begint Vermeulen het gesprek bij de perspresentatie van de documentaire 'Whatever it takes'. Maar via die nieuwe documentaire gaat het ook al snel over de sportieve aspecten van de familie Verstappen. Zo komt in de drie delen duidelijk tot uiting dat alles in het teken staat van slechts één doel: wereldkampioen worden en eigenlijk liever vaker dan eenmaal.

Gesprekken met Red Bull en Mercedes: "Geen spijt van keuze"

Volgens Vermeulen en Jos Verstappen is de tienvoudig Grand Prix-winnaar Max er individueel wel klaar voor, maar blijft het nog wachten op materiaal waarmee Mercedes echt kan worden bedreigd. Maar goed, kan dat wel binnen afzienbare tijd lukken bij Red Bull of waren andere scenario's toch beter geweest? Zo komt in de documentaire tot uiting dat de Verstappens in 2014 meerdere kanten op konden. Ze brachten in Hockenheim een bezoek aan Red Bull en kregen een F1-zitje aangeboden, waarna Mercedes zich meldde en ook dringend wilde praten.

Heeft de drie-eenheid Max-Jos-Vermeulen nog wel eens spijt van de gemaakte keuze voor Red Bull, gezien de huidige dominante van Mercedes? "Nee, we hebben op dat moment de goede keuze gemaakt denk ik. Daar staan we alle drie nog volledig achter. Ik denk dat Max bij Red Bull echt een superbegeleiding en ook een supervoorbereiding heeft gekregen op zijn F1-debuut", zo reageert Vermeulen in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Nogmaals: we zitten bij Red Bull en voelen ons daar als een vis in het water. Wat de toekomst brengt is de toekomst, maar vooralsnog zijn we erg blij met de keuzes die we hebben gemaakt."

Dat laatste geldt ook voor de benoemde contractverlenging in januari van dit jaar. Waarom eigenlijk zo vroeg en ook meteen voor zo'n lange periode aan Red Bull committeren, luidt de vervolgvraag. "Op dat moment kwamen wij in gesprek met Red Bull en – zoals dingen vaak gaan – kom je dan in een bepaalde flow terecht. En ik denk dat we op dat moment, in die periode, ook weer de juiste beslissing hebben genomen. De toekomst zal uitwijzen of dat [ook echt] de juiste beslissing is geweest, maar wij staan er in ieder geval alle drie volledig achter."

Vertrouwen in motorische plannen van Red Bull en Honda

Vraagteken is tot slot wat er na 2021 op motorisch vlak gaat gebeuren. Honda neemt afscheid waardoor Red Bull achter de schermen hard aan een oplossing moet werken. "Natuurlijk worden wij door de leiding van Red Bull goed geïnformeerd over waar de zaken staan, waar ze naartoe willen en ook wat het uiteindelijke ‘target’ is. Dat proces is ongoing. Eerst hebben we nog een prachtig seizoen te gaan met Honda. Wat er voor de motor op de plank ligt, daar zijn we heel positief over", duidt Vermeulen eerst op de nieuwe krachtbron voor 2021.

"Maar we zijn natuurlijk ook erg geïnteresseerd in wat er vanaf 2022 gaat gebeuren. Dat spel is nu op de wagen, dus we houden vinger aan de pols. Ze gaan daar ook heel open en transparant mee om richting Max. Wij wachten dat geduldig af en hebben alle vertrouwen dat het tot een goed einde komt." Dat goede einde is waarschijnlijk dat Red Bull de intellectuele eigendommen overneemt en in eigen beheer met de Honda-motoren verder gaat. "Of wij vertrouwen hebben in die plannen? Ja, want laten we eerlijk zijn: als Red Bull ergens de schouders onder zet, dan doen ze dat goed. Ook met het eigen F1-team. Op het moment dat zij het project van Honda naar zich toe zouden trekken, dan heb ik daar alle vertrouwen in."

Bekijk hierboven het volledige interview met Raymond Vermeulen met nog veel meer over de nieuw documentaire, de ontwikkeling van Max Verstappen en de (commerciële) toekomstplannen. 'Whatever it takes' is in drie delen exclusief te zien bij Ziggo.