Ralf Schumacher vindt dat neefje Mick klaar is voor F1-debuut

“Mick is op weg naar de Formule 1”, stelt Ralf Schumacher, die zelf van 1997 tot en met 2007 actief was in de koningsklasse, in zijn column voor Sky Deutschland. “Ik heb altijd gezegd dat het voor Mick belangrijk is om altijd in de top-drie te staan. Hij heeft nu ook een race gewonnen, behoort constant tot de snelsten en voert het kampioenschap aan.”

De 21-jarige Schumacher, die anderhalve week geleden bij de Grand Prix van Toscane op Mugello nog in actie mocht komen met de Ferrari waarmee vader Michael in 2004 wereldkampioen werd, is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2. Vorig jaar vielen de prestaties van de Duitser nog tegen. Hij boekte op de Hungaroring weliswaar een overwinning, maar dit was in een sprintrace die hij van pole-position mocht beginnen. Meer podiumplaatsen bleven uit, waardoor hij slechts twaalfde was in de eindstand. In 2020 gaat het aanzienlijk beter met de coureur uit de Ferrari Driver Academy. Geregeld staat Schumacher junior op het podium in een seizoen met opvallend veel verschillende racewinnaars. “Zijn leercurve gedurende het jaar is veelzeggend. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat Mick volgend jaar niet in de Formule 1 rijdt. Een ding is duidelijk: hij heeft absoluut wat nodig is om volgend jaar in de F1 te rijden”, aldus oom Ralf stellig.

Aangezien Schumacher deel uitmaakt van het talentenprogramma van Ferrari, ligt een Formule 1-entree bij Alfa Romeo Racing voor de hand, mocht men daadwerkelijk besluiten om de Duitser volgend jaar een kans te geven op het hoogste niveau. “Hij is vicekampioen in de Formule 4 geworden, heeft het Formule 3-kampioenschap gewonnen en gaat op dit moment aan de leiding in de Formule 2. Hij heeft over meerdere jaren en in verschillende klassen gepresteerd en bewezen dat hij tot de besten behoort”, benadrukt Ralf, die uitkwam voor Jordan, Williams en Toyota en zes keer als winnaar over de streep kwam. “Daarmee is wel duidelijk dat hij een potentiële Formule 1-coureur is.”