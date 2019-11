Racing Point krijgt toestemming voor bouw van nieuwe fabriek

Het is geen geheim dat Racing Point na de financiële injectie van Lawrence Stroll één overkoepelende ambitie heeft: de kloof met de drie topteams dichten. De faciliteiten spelen een belangrijke rol in dit ambitieuze streven. Racing Point ziet het huidige onderkomen als een belemmering, onder meer door een gebrek aan opslag en weinig ruimte voor Research & Development. Mede hierdoor werd een verzoek ingediend voor een fabriek van 15.000 vierkante meter en met welgeteld 603 parkeerplekken rondom de fabriek.

De lokale autoriteiten hebben inmiddels hun fiat gegeven aan deze nieuwe fabriek, die naast het huidige Racing Point-complex in Silverstone moet komen. Dit vanzelfsprekend tot vreugde van teambaas Otmar Szafnauer. "Ik ben erg blij dat we de benodigde vergunningen allemaal binnen het gewenste tijdbestek hebben verkregen", laat hij in Austin aan Motorsport.com weten. "Nu is het zaak om de details verder af te handelen en in het eerste kwartaal van 2020 de eerste stappen te zetten. We willen proberen om in de zomerstop van 2021 over te gaan naar de nieuwe fabriek."

Volgens Szafnauer is de bouw van een nieuwe fabriek ook simpelweg onvermijdelijk. Racing Point wil sportief doorgroeien en daarvoor het personeelsbestand danig uitbreiden. De accommodatie moet derhalve wel meegroeien. "We willen het team met tien à twintig procent uitbreiden. Om dat te kunnen doen hebben we gewoon meer ruimte nodig", licht Szafnauer de plannen van zijn formatie toe.

Met medewerking van Adam Cooper