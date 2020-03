Sainz: “Racing Point heeft ware potentieel nog niet getoond”

Racing Point zorgde met de presentatie van de nieuwe RP20 voor heel wat ophef. De middenmoter had afscheid genomen van het oude concept en was overgestapt op een gloednieuwe wagen, die wel erg veel weg heeft van de Mercedes W10 uit 2019. Gekscherend wordt de bolide van Sergio Perez en Lance Stroll al de ‘roze Mercedes’ genoemd. Hoewel er op basis van de rondetijden van de wintertests nog weinig te zeggen valt over de ware krachtsverhoudingen, vreest Carlos Sainz dat Racing Point wel eens het vierde sterkste team kan zijn.

“Elk team heeft ergens tijdens de tests wel een zeer sterke ronde neergezet. Het is dus erg lastig om te bepalen wie vooraan of achteraan de middenmoot staat”, stelt de Spanjaard over de strijd om de positie van 'best of the rest'. “Ik zie de Racing Point en zelfs de AlphaTauri als de meest gevaarlijke kandidaten. Het team [McLaren] heeft geen duidelijk beeld hoe ver we verwijderd zijn van de top-drie. Dat zien we in Melbourne direct in de vrije trainingen, wanneer we met min of meer dezelfde hoeveelheden brandstof rijden. Van het middelveld is Racing Point deze twee weken zeer snel geweest. Op de eerste dag noteerden ze meteen een 1.17.3. Sindsdien hebben ze zich niet veel meer verbeterd. Ik denk ook niet dat ze dat wilden maar die 17.3 op de eerste dag heeft indruk gemaakt. Ze zullen snel zijn, heel snel.”

Drie tienden tussen P7 en P17

McLaren eindigde afgelopen seizoen als beste middenmoter maar Sainz verwacht dat het veld dit jaar veel dichter bij elkaar zal zitten. Toch blijft het lastig om voorspellingen te doen: “We kunnen niet al te veel conclusies trekken. Tien kilo brandstof kost drie tot vier tienden. Het is onmogelijk om conclusies te trekken, want in de middenmoot ga je met drie tienden van P7 naar P17. Wie heeft die laatste drie tienden achter de hand? Of wie heeft die laatste drie tienden al gebruikt? Niemand weet het.”

Heeft Racing Point de Mercedes van 2019 gekopieerd?

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith