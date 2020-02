Overzicht: De gecombineerde tijdenlijst van de F1-wintertests

Zoals elk jaar is het lastig om op basis van de gereden rondetijden tijdens de testweek conclusies te trekken. Veel teams houden de kaarten nog tegen de borst om de concurrentie niet wijzer te maken.

Omdat het toch leuk is om tijdenlijstjes en rondetijden te vergelijken en te speculeren wie er goed voor de dag komt en wie door het ijs zakt, hebben we alle snelste ronden van de coureurs in een overzicht gezet.

Volgens Pirelli zijn dit de tijdsverschillen tussen de bandencompounds De is vier tot vijf tienden sneller dan de De is drie tienden sneller dan de De is vier tot vijf tienden sneller dan de

Gecombineerde uitslag van de twee F1-wintertests: