Racing Point officieel omgedoopt tot Aston Martin Formula One Team

Hoe de groene livery van Aston Martin eruit komt te zien, daar komen we in februari achter, wanneer de formatie uit Silverstone de auto voor het Formule 1-seizoen 2021 onthuld. De wagen zal worden bestuurd door viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die van Ferrari overkomt, en Lance Stroll, die afgelopen jaar twee keer op het podium stond en verrassend de pole-position greep in Turkije. Aston Martin deed eerder in 1959 en 1960 mee aan een handvol Grands Prix.

“De Formule 1 is een enorm krachtig platform en zal een belangrijke rol gaan vervullen in de algehele strategie van Aston Martin, waarmee we het bedrijf naar een hoger plan hopen te tillen”, licht Lawrence Stroll, de executive chairman van Aston Martin Lagonda, het besluit om met een eigen team te deel te nemen aan de Formule 1, nog eens toe. Het roemruchte Britse automerk was de afgelopen jaren als titelsponsor van Red Bull Racing al actief in het kampioenschap. “De Formule 1 is wereldwijd en heeft een gigantisch publiek. We zijn ervan overtuigd dat dit ons gaat helpen om het merk een nieuwe boost te geven en ons over de gehele wereld nog begeerlijker te maken. We hebben als merk al enorme successen behaald op het hoogste niveau van de internationale autosport, waaronder in de 24 uur van Le Mans, het is nu tijd om een nieuwe bladzijde aan de geschiedenisboeken toe te voegen.”

“We hebben ons bijna een jaar lang voorbereid op dit moment en we zijn erg benieuwd naar de reacties, nu we eindelijk onze nieuwe identiteit als Aston Martin Formula One Team onthullen”, voegt teambaas Otmar Szafnauer toe. “Om zo’n iconisch merk te mogen vertegenwoordigen is een enorme eer voor iedereen in het team. We hebben de reputatie om resultaten te behalen die eigenlijk niet mogelijk zouden moeten zijn, dus we zijn vol vertrouwen dat we vanaf het eerste begin prestaties kunnen neerzetten waar Aston Martin trots op kan zijn." Szafnauer spreekt van een nieuw begin voor de formatie uit Silverstone, die in 2020 vierde werd in het kampioenschap. "Dit is de start van een nieuw avontuur en ik kan voelen dat dit het team extra energie geeft. Men is bereid om harder te pushen dan ooit tevoren. We beschikken over enkele van de meest creatieve geesten in deze sport, een echte racersmentaliteit en een houding dat niets onmogelijk is, dus we hebben alle reden om enthousiast te zijn over de toekomst.”