Racing Point hoopvol dat Perez kan racen op Silverstone

Donderdag bleek dat Perez besmet was met het coronavirus, de coureur kon als gevolg daarvan niet in actie komen tijdens de thuisrace van het team. Sindsdien heeft de coureur samen met zijn fysio en een lid van zijn managementteam in isolatie gezeten, zij hadden beiden negatief getest. In de week na de Hongaarse Grand Prix was het drietal naar Mexico gereisd.

In eerste instantie werd verwacht dat Perez aankomend weekend in actie kan komen tijdens de tweede race op Silverstone, maar de situatie is gecompliceerd. Tussen de eerste en tweede test van Perez heeft de Britse overheid de maatregelen aangescherpt. Men schrijft nu voor dat positief geteste mensen tien dagen in quarantaine moeten in plaats van de zevendaagse quarantaine die aanvankelijk voorgeschreven werd.

“We moeten het advies van National Health England opvolgen”, verklaarde Szafnauer. “Ik weet niet zeker of het zeven of tien dagen is, de berichten daarover zijn niet eenduidig, maar we zullen advies krijgen van de juiste mensen bij het ministerie van volksgezondheid, dat zullen we volgen. Als het gaat om een zevendaagse quarantaine moet hij nog altijd negatief testen op COVID-19, dat is vanwege de FIA-code. We zullen ernaar streven dat hij op donderdag getest kan worden, als hij weer positief is kan hij eer de paddock niet in.”

Aanvankelijk bestond er onduidelijkheid over de uitkomst van de eerste test die geen duidelijk resultaat gaf. “Die test gaf geen duidelijk resultaat en dat was voor de FIA reden genoeg om opnieuw te testen. Volgens de regels van de autoriteiten in Engeland was die test echter al positief geweest. Je kunt er dus op twee manieren naar kijken. Hij was woensdag dus al positief getest en vanaf dat moment moest hij zeven dagen in quarantaine. De regel van de tiendaagse isolatie kwam een dag later, we weten niet wat nu geldig is. We vragen de autoriteiten om opheldering en wij volgen op wat zij voorschrijven. Het is gewoon lastig omdat er ineens andere regels van toepassing waren.”

Szafnauer verklaarde dat men nog altijd wacht op opheldering, maar dat er pas op vrijdag een antwoord hoeft te zijn aangezien Perez dan pas weer in actie moet komen.

Met medewerking van Adam Cooper