Update: Fans te vroeg de baan op na GP Canada, promotor berispt

Het is bij een aantal races op de Formule 1-kalender een leuke traditie: na de finish worden de fans op het circuit gelaten zodat ze op het rechte stuk de podiumceremonie kunnen bijwonen. De FIA vindt het prima, zolang het maar gebeurt nadat het evenement is afgelopen. Dat wil zeggen: als alle auto’s na het zwaaien van de finishvlag weer terug zijn in de pits.

Dat laatste gebeurde zondag niet in Montreal. Een grote troep toeschouwers slaagde erin om door de beveiliging te breken en op verschillende punten het circuit op te komen, terwijl er nog auto’s op de baan waren. Hierdoor ontstond volgens de FIA een onveilige situatie voor zowel de fans als de coureurs. De promotor van de race, de Octane Racing Group, werd na afloop van de race dan ook op het matje groepen door de stewards.

De promotor gaf op zondagavond lokale tijd ruiterlijk toe dat de maatregelen die moesten voorkomen dat het publiek de baan opkwam, niet het gewenste effect hebben gehad, ondanks dat er volgens de organisatie flink geïnvesteerd was om de veiligheid te verbeteren. Ook was zij het met de FIA eens dat daardoor een ‘onacceptabele situatie’ was ontstaan. De promotor kondigde daarop aan de zaak grondig te zullen onderzoeken en stappen te ondernemen voor de volgende race in Canada.

De stewards oordeelden niettemin dat er sprake was van een overtreding van de International Sporting Code, omdat de maatregelen voor dit jaar onvoldoende waren gebleken en er daardoor een onveilige situatie was ontstaan. Zij droegen de promotor op om voor 30 september met een actieplan te komen. De FIA zal vervolgens moeten beoordelen of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn of dat er nog aanvullende actie nodig is. De stewards maakten tevens duidelijk dat bij een herhaling van het incident een financiële straf wordt opgelegd.

Niet de eerste keer

Het voorval in Canada staat niet op zichzelf. Vorig jaar gebeurde het bij de Australische en Braziliaanse Grand Prix dat er fans te vroeg de baan opkwamen – in Melbourne wisten toeschouwers zelfs bij de gestrande auto van Nico Hülkenberg te komen. Ook de promotors van die races werden tot verantwoording geroepen en ook zij moesten met een plan van aanpak komen. De organisatie van de Australische Grand Prix besloot daarop om dit jaar het publiek niet meer op het circuit te laten na de race. Zij kijkt nog of dit in de toekomst wel weer mogelijk is.

Het Formule 1-weekend in Canada trok dit jaar een recordaantal bezoekers. Er kwamen over alle dagen genomen 350.000 fans door de poorten, wat er 5.000 meer waren dan vorig jaar. Zij zagen Max Verstappen er met de zege vandoor gaan in een Grand Prix die door regen en incidenten behoorlijk tumultueus verliep. Lando Norris kwam als tweede aan de finish, terwijl de van pole-position vertrokken George Russell genoegen moest nemen met de derde plek.

Video: De hoogtepunten van de Grand Prix van Canada