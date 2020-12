Verstappen wil succes in Abu Dhabi: "Hebben niets te verliezen"

Verstappen kende een zondag om snel te vergeten tijdens de Grand Prix van Sakhir, de tweede ontmoeting van de Formule 1 in Bahrein. Zijn race zat er al na de eerste ronde op, nadat hij in de bandenstapel eindigde toen hij wilde uitwijken voor de botsende Sergio Perez en Charles Leclerc. Een kleine week na dato is de Red Bull Racing-coureur nog altijd kritisch op Leclerc. “Ik respecteer Charles als coureur en dit kan iedereen op een gegeven moment gebeuren. Mijn race was echter verpest en dat is ook niet leuk voor het team, want zij verdienen een goed resultaat”, vertelt Verstappen in een voorbeschouwing op de seizoensafsluiting. “De gridstraf voor de volgende race betekent niet echt iets, want het verandert niets aan het resultaat. Dit soort dingen kunnen echter gebeuren en we gaan allemaal verder.”

Die afsluiting vindt traditiegetrouw plaats in Abu Dhabi, dat sinds 2014 ieder jaar de laatste race van het F1-seizoen organiseert. Het Yas Marina Circuit levert niet altijd even vermakelijke races op, maar Verstappen is vooral blij dat de F1 weer in actie komt op een normaler circuit dan de ‘outer track’ in Bahrein. “Ik kijk uit naar Abu Dhabi en het circuit bevalt mij wel. Na een race op zo’n kort circuit met maar weinig bochten is het goed om terug te keren op een normaler circuit met 21 bochten. We werden hier vorig jaar tweede en we hebben niets te verliezen dit weekend, dus we gaan er volle bak voor.”

Voor Verstappen en Red Bull staat er nog maar weinig op het spel tijdens de slotrace van 2020: het team is al zeker van de tweede plek bij de constructeurs, terwijl Verstappen nog een kleine kans maakt om tweede te worden in het kampioenschap voor coureurs. Hij moet in Abu Dhabi een achterstand van zestien punten goedmaken op Valtteri Bottas. “Hoewel het voor mij weinig verschil maakt of ik tweede of derde word in het kampioenschap, blijven we natuurlijk alles geven voor een nieuwe overwinning”, hint Verstappen naar de ambities die hij heeft voor de zeventiende Grand Prix van het seizoen. “Zolang het team blijft pushen, wat je kan zien aan de upgrades en de snelste pitstops, dan blijf ik natuurlijk ook pushen.”

VIDEO: Een onboard ronde over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi