Prema in gesprek met Sargeant voor 2025

Het succesvolste team uit de juniorklassen in Europa van de voorbije jaren maakt in 2025 de overstap naar Amerika. De formatie gaat met twee wagens uitkomen in de IndyCar Series. Logan Sargeant is een optie voor een van die auto’s. “We kennen hem al een tijdje”, bevestigt Prema Racing-teambaas René Rosin de gesprekken aan Motorsport.com. “We zijn in gesprek, maar we zijn op rijdersvlak nog niet echt bezig met verregaande onderhandelingen. Ik concentreer me eerst op het opbouwen van een team in de stijl die we allemaal graag willen zien. De rijders horen bij de tweede fase.”

De 23-jarige Sargeant racete in 2020 met Prema in de Formule 3. Hij eindigde dat jaar als derde in het kampioenschap, achter huidig McLaren F1-coureur Oscar Piastri en Theo Pourchaire. De Italiaanse renstal heeft torenhoge ambities voor het debuutjaar. Wel zoekt de formatie naar een line-up met een ervaren rijder naast een rookie. Het F1-avontuur voor Sargeant lijkt na dit jaar te eindigen. De Amerikaan heeft geen moment echt indruk kunnen maken en diverse rijders worden in verband gebracht met zijn plekje.

Op de vraag of Callum Ilott een kandidaat is, eveneens een rijder met een Prema-achtergrond en met twee seizoenen in de IndyCars op zak, reageert Rosin bevestigend: “Hij is een van die rijders die… ik wil niet zeggen dat hij op onze lijst staat, maar hij is zeker interessant. Gezien zijn ervaring en de jaren waarin hij bij en tegen ons heeft geracet. Het is echter nog te vroeg om over rijders te praten. Elke dag hoor ik weer iets anders!” De voorbereidingen verlopen in elk geval volgens plan, zo bevestigt de teambaas: “Een maand geleden zijn de werkzaamheden in onze fabriek begonnen. We ontvangen de eerste twee auto’s in de komende week. Dat is de eerste prioriteit, samen met het samenstellen van het best mogelijke team. Vervolgens gaan we beter kijken naar de rijders. Er is behoorlijk veel contact, maar op dit moment zijn dat puur contacten - niets meer dan dat.”