Na twee eerdere edities wil de organisatie van de GP van Miami voor komend seizoen het raceweekend naar een hoger niveau tillen. Bij het circuit vlak bij het Hard Rock Stadium wordt momenteel hard gewerkt om meer fans aan te trekken, met name de hoofdtribune wordt flink uitgebreid. De Amerikaanse organisatie ziet dat de kaarten enorm in trek zijn, sinds dit weekend zijn de kaarten voor de tribunes in de verkoop gegaan en volgens de promotors loopt het storm. Het is voor de organisatie niet het moment om te gaan rusten. Ze blijven kritisch op hun eigen werk en zoeken naar mogelijkheden om voor iedereen een goed raceweekend te creëren.

De afgelopen edities werd er door de coureurs geklaagd over het ontbreken van grip op de baan. De organisatie had al geprobeerd dit probleem door het aanleggen van nieuw asfalt aan te pakken, maar dit was niet de stap waardoor het gripniveau verbeterde. Zeker naast de racelijn was het voor de coureurs zoeken naar grip. Er wordt gehoopt dat nu het asfalt er een jaar in ligt, de situatie verbetert, maar toch wordt er ook gezocht naar andere mogelijkheden om meer grip te genereren.

Wat voor de organisatoren van de GP van Miami een belangrijke optie is om voor meer grip te zorgen, is om naast de Formule 1 ook andere autosportklasses tijdens het weekend te laten rijden. "We hebben met de FIA en F1 gesproken om meer rubber op de baan te krijgen voordat de F1-wagens de baan op gaan", vertelt circuitdirecteur Tyler Epp. "Dat is iets waar we voor volgend jaar naar kijken. We doen er alles aan om de omstandigheden te verbeteren, maar ze waren dit jaar al twee seconde sneller dan vorig jaar. We zagen ook meer inhaalacties, inclusief een inhaalactie voor de winst." Over welke klassen er gaan rijden, kan de Amerikaan nog niet zeggen: "Maar ik kan vertellen dat het zeer waarschijnlijk is dat er twee categorieën gaan rijden. Deze klassen komen erbij om te zorgen dat de F1-races en trainingen op een optimale baan rijden, niet alleen om het programma vol te krijgen."

Problemen met het kunstgras

Een probleem waar dit jaar al een goede oplossing voor gekomen was, was het gebrek aan ruimte in de paddock. De teams hebben sinds dit jaar de paddock in het Hard Rock Stadium, wat significant meer ruimte heeft dan waar de renstallen eerder gehuisvest werden. Ook de sfeer werd vanwege de ruimte een stuk beter.

Een opvallende bijwerking van de verhuizing is dat het kunstgras voor problemen zorgt: verschillende teamleden klaagden over statische schokken. Epp kan de teams geruststellen dat het probleem wordt opgelost: "We zijn blij met de paddocklocatie om twee redenen. De eerste reden is dat de belangrijkste deelnemers tevreden zijn. We hebben vanuit alle betrokken partijen, de coureurs, teams en de media positieve feedback gekregen. Iedereen zei dat het een goede verandering was. We hebben een paar negatieve punten gekregen, zoals de elektrische schokken, maar dat kan simpel opgelost worden."

Naast de tevredenheid vanuit de paddock zelf, was ook voor de fans meer te zien: "We konden het football-veld niet gebruiken zonder dat we fans erbij betrekken. Dat is iets waar niet veel over gesproken is. Als coureurs in de paddock liepen werden ze van alle kanten aangemoedigd. Dat is iets authentieks en mogelijk nemen andere organisaties dit over."

Geen nachtrace, wel geïnteresseerd in sprintraces

Eerder dit jaar maakte collega-organisator Tom Garfinkel bekend dat er gesproken was over een nachtrace in Miami. "We hebben daar inderdaad over gediscussieerd", vertelde Garfinkel aan onder andere Motorsport.com. Epp voegde er aan toe dat ze met verschillende collega-organisatoren hierover gesproken hadden: "Singapore en Las Vegas waren erg hulpvaardig hierbij. We hebben nagedacht, kunnen we dit doen? En is dit logisch? We moeten dit om een goede reden gaan doen, maar volgend jaar doen we het zeer waarschijnlijk nog niet. We zullen blijven evalueren, als er op een gegeven moment blijkt dat het voor het uitzenden van de race beter is, dan zullen we het doen."

Motorsport.com heeft vernomen dat Miami op het lijstje van mogelijke sprintraces staat. Voor Epp is dat zeker een optie. "We zijn daar in geïnteresseerd", vertelt de Miami GP-president. "Maar de kwalificatie is ook al veel waard. We hebben veel fans gehad die ons feedback gaven op het traditionele format, maar wij zijn er om F1 te supporten. Als we de kans krijgen om een sprintrace te organiseren, dan pakken we die, maar het is niet iets wat we actief opzoeken."

Nephaven blijft, met beachclub

Misschien wel de 'eyecatcher' van het terrein is de nephaven. Hoewel er vanuit de fans geluiden komen dat er wat anders voor in de plaats moet komen, blijft de haven in ieder geval volgend jaar nog. "We gaan het een keer evalueren, maar voor nu blijft dit nog. Mogelijk breiden we in de toekomst het strandgedeelte uit en zullen daar meer activiteiten georganiseerd worden", vertelt Epp over de plannen. "Deze keuzes worden gemaakt naar aanleiding van de ervaring van de bezoekers. Tot nu geven de meeste mensen positieve feedback en vinden ze de haven erg leuk. We zullen dit blijven evalueren en het kan zijn dat we het weghalen, maar dat is prima."