De inaugurele Grand Prix van Miami van 2022 werd overschaduwd door de klachten van de coureurs over het gebrek aan grip dat het asfalt bood. Met name naast de ideale lijn was het zoeken naar grip, waardoor het in de race een uitdaging was om in te halen. Om de situatie te verbeteren besloot de organisatie het asfalt aan te pakken en te vervangen. Dat moest meer grip bieden, maar opnieuw regende het vrijdag en zaterdag klachten over het gripniveau.

Sergio Perez klaagde na de vrijdagtrainingen dat het gripniveau dusdanig slecht was, dat het hem deed denken aan omstandigheden voor de intermediates of zelfs regenbanden. Nyck de Vries was verbaasd over het feit dat het asfalt weinig grip bood, ook al waren de temperaturen hoog genoeg in Miami. Ook George Russell en Fernando Alonso waren niet helemaal tevreden over het gripniveau van deze asfaltlaag en benadrukten dat het een lastige race zou worden omdat inhalen naast de racelijn een flinke uitdaging is. "Het voelde voor mij niet als een verbetering ten opzichte van vorig jaar", aldus Russell. "Op de racelijn is het gripniveau goed, maar zodra je met één wiel ernaast gaat, is er geen grip. Dus inhalen wordt echt een uitdaging."

Bandenleverancier Pirelli voert op woensdag altijd een gedetailleerde analyse van het circuit uit en kwam tot de conclusies dat het gripniveau naast de racelijn niet zo slecht waren als de coureurs doen vermoeden. "Als we het hebben over de ruwheid die we meten, merkten we dat de microruwheid veel lager is", legt Pirelli-baas Mario Isola uit. "Vorig jaar was het compleet anders dan de andere circuits, toen was het veel, veel hoger en de macroruwheid nam iets toe. We hadden dus een soortgelijk gripniveau als vorig jaar verwacht. De grip was aan de lage kant, maar min of meer in de lijn der verwachtingen."

De realiteit van bandengrip is echter dat er naast de geschatte mechanische grip die voortkomt uit de aard van de gebruikte stenen, ook rekening moet worden gehouden met een hechte grip. Dit heeft te maken met de manier waarop de chemicaliën van de banden reageren op het oppervlak, wat op nieuwe terreinen niet al te best kan zijn omdat het bitumen waarmee het asfalt is aangelegd vaak resulteert in oliën die naar boven komen. Deze oliën bieden lang niet dezelfde grip als ruwe stenen. Het gebrek aan grip kan echter snel verholpen worden door er met auto's overheen te rijden. Dat was ook in Miami te zien, waar op vrijdag de coureurs klaagden maar op zaterdag al meer positieve geluiden klonken over de grip, wat te zien was aan de betere rondetijden voor meerdere coureurs.

"Het gripniveau is met ongeveer 10 procent toegenomen, zoals verwacht", zegt Isola. Wel zorgde dat wel voor een probleem, aangezien de coureurs vooral op de ideale lijn rijden en dus daar wel de olielaag wat weggewerkt hebben, maar op de rest van het circuit niet. Dat zorgt voor een groot contrast tussen de ideale lijn en alles wat ernaast ligt. "Zij hebben de racelijn schoongemaakt en het gripniveau ervan verbeterd, maar niet naast de racelijn. Zodra je een beetje naast die ideale lijn komt, wordt de auto wat snappy en lastig te besturen. Het is stoffig en het gripniveau is er niet zo goed. Dat is volgens mij ook de reden dat we enkele fouten zagen en dat sommige coureurs moeite hadden om de auto onder controle te houden."

Een van de coureurs die dat aantoonde, was Charles Leclerc. Hij kwam net naast de ideale lijn terecht en verloor zo de controle over zijn Ferrari in Q3. Ferrari legde uit dat de crash het gevolg was van de mentaliteit van de Monegask, die te gretig was om het gebrek van de auto ten opzichte van de Red Bull RB19 eigenhandig goed te maken. Maar het toonde ook maar aan dat een foutje zo gemaakt is en dat deze door het gebrek aan grip naast de racelijn snel afgestraft worden.

Video: De crash van Charles Leclerc in Q3 Miami

De oplossing

Toch zou het gripniveau een stuk beter kunnen zijn, stelt Isola. Hij stelt twee oplossingen voor: meer supportklassen laten rijden en de baan van tevoren beter schoonmaken. Russell, voorzitter van coureursvakbond GPDA, sloot zich aan bij de Italiaan en stelde dat de organisatie van de Grand Prix van Miami een trucje had gemist door niet meer moeite te doen om het asfalt te verouderen. "Volgens mij is dit circuit niet gewaterstraald zoals alle andere circuits", zei Russell. "Over het algemeen doen de circuitontwerpers echt uitzonderlijk werk als ze het asfalt verouderen. Als we naar Melbourne, Jeddah en zelfs Baku gaan, hebben we echt veel grip, ook buiten de racelijn. Het zorgt voor goede races en vertrouwen bij de coureur. Ik denk dat we hier vorig jaar een slechte ervaring hadden door te agressief te zijn met het waterstralen van de baan. Maar nu denk ik dat het de andere kant op is gegaan en dat het resultaat hetzelfde is."

Isola legt uit dat het waterstralen van circuits voordelen met zich meebrengt voor wat betreft de grip, aangezien dit de bovenste laag van het bitumen weghaalt. "De afgelopen jaren waterstraalden zij met hoge druk als ze besloten om een circuit opnieuw te asfalteren. Het belangrijkste mechanisme is dat dit hogedrukwater de toplaag van het bitumen verwijdert. Het is dus een soort kunstmatige versnelde veroudering. Dit legt de stenen bloot voor een goede mechanische grip, maar dat is hier niet gebeurd. Ze waren de baan aan het waterstralen.... en het was te mild."

Organisatie geeft uitleg

Miami F1-managing partner Tom Garfinkel geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat de organisatie expres niet heeft gekozen voor een stevig waterstraalprogramma, juist vanwege de problemen van vorig jaar. Toen spoelden ze juist te veel van de bitumenlaag weg. "Vorig jaar hebben we misschien te veel van de toplaag verwijderd en dat was denk ik deel van ons probleem", legt Garfinkel uit. "We hebben het diep gereinigd met borstels. Misschien is een deel van de uitdaging dat we maar één supportklasse hadden, dus dan komt er niet genoeg rubber op de baan. Ik grapte dat ik wilde zien dat de coureurs tijdens de training naast de lijn zouden rijden, om daar wat rubber neer te leggen."

"Maar het is een 'groene' baan. Je zag hoe de baan van de eerste vrije training tot aan de kwalificatie veranderde en substantieel sneller werd. Ik denk dat dat vandaag ook in de race zal gebeuren", aldus de Amerikaan, die wel even vergeet dat door de regen van vannacht een hoop van het rubber weer weggespoeld is en de coureurs dus weer zo goed als vanaf nul beginnen. "De baan zal van het begin tot het einde van de race veel veranderen, maar het zal schoongemaakt worden. Het is een stuk schoner dan vorig jaar, denk ik."

Zoals bij andere circuits, die opnieuw geasfalteerd zijn, het geval is, zal de baan met het jaar beter worden waardoor het gripniveau volgend jaar tot minder klachten moet leiden. "Het zal verouderen door de weersomstandigheden, met zowel regen als zon", zegt Pirelli-baas Isola. "Als je een echt circuit zou hebben waar elke zondag wordt geracet, zou het asfalt veel meer verouderen, maar het zal nog steeds beter worden."

Dus ook al zag het er deze keer niet veel beter uit dan vorig jaar, volgend jaar zou het wel eens een heel ander verhaal kunnen worden.