Pirelli onthult unieke trofee voor podiumfinishers F1-race Monza

Pirelli is sinds 2011 als bandenleverancier verbonden aan de Formule 1, maar de firma is daarnaast ook de titelsponsor van enkele races. Dat is tijdens de aanstaande Grand Prix van Italië wederom het geval en daar krijgt de winnaar een unieke trofee, die ontworpen is door de Italiaanse kunstenaar Ruth Beraha. Het is niet de eerste keer dat Pirelli een kunstenaar aan het werk zet om een trofee te laten ontwerpen: voor de GP van Emilia-Romagna in 2021 kreeg Alice Ronchi die eer, een jaar later mocht Patrick Tuttofuoco dat doen voor de Italiaanse GP.

Dit jaar valt de eer te beurt aan Beraha, die voor de beker van 2023 inspiratie heeft opgedaan bij zowel de Griekse mythologie als de uitlaten van een Formule 1-auto. Enerzijds is in de trofee de vorm van de F1-uitlaten terug te zien, anderzijds is het een verwijzing naar de mythologische figuur Typhon, de reuzenzoon van Gaia. Typhon wordt normaal gesproken gekarakteriseerd door zijn buitengewone kracht en de honderd slangen die om zijn hoofd zitten. Door middel van technieken als 3D-snijden, lassen en polijsten is het idee van Beraha omgezet in de uiteindelijke trofeeën.

"Toen ik F1 begon te bestuderen, realiseerde ik me meteen dat technologie een fundamenteel onderdeel van de sport is", zei Beraha over de totstandkoming van de trofee. "Daar wilde ik een eerbetoon aan brengen, dus ik zocht binnen de auto een visueel element dat ik als startpunt kon gebruiken. Ik koos de uitlaten, die een zeer organische vorm hebben. In deze uitlaatpijpen kon ik slangen voor me zien. De trofee is een creatie die getemd wordt op het moment dat de racewinnaar hem vastpakt, maar die tegelijkertijd nog altijd bedreigend is en altijd in staat is om alles op zijn kop te zetten."

De Italiaanse GP wordt hiermee de tweede race op rij waarbij een bijzondere trofee wordt uitgereikt op het F1-podium. Tijdens de Grand Prix van Nederland van afgelopen weekend kregen de drie coureurs op het ereschavot een door Studio Piet Boon ontworpen bokaal uitgereikt met de exacte vorm van de trofeeën die in 1939 door prins Bernhard werden uitgedeeld.