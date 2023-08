Dit is de unieke bokaal voor de winnaar van de Dutch GP

Studio Piet Boon heeft opnieuw de eer gekregen om de prijzen te ontwerpen, net zoals ze deden in het jaar 2021. Dit jaar heeft de ontwerpstudio gekozen voor een bokaal die een eerbetoon vormt aan de versie die in 1939 werd uitgereikt door Prins Bernhard van Oranje. Deze historische bokaal had destijds een opvallende bekervorm en markeerde de allereerste race die door de duinen werd georganiseerd. Met een knipoog naar deze geschiedenis heeft de ontwerpstudio getracht om de klassieke en moderne elementen naadloos te laten samensmelten in het design van de bokaal voor dit jaar.

Naast de opvallende bekervorm is er tevens een verwijzing naar het Nederlandse Koninklijk Huis toegevoegd. De afbeelding van de leeuw prijkt trots op de bokaal, een symbool dat nauw verbonden is met het Koninklijk Huis, en dit versterkt opnieuw de connectie met de historische editie van 1939. De bokalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig keramiek en hebben een witte basis. Dit keramiek is met zorg samengesteld in nauwe samenwerking met Royal Delft, het gerenommeerde bedrijf achter het beroemde Delfts Blauw. Opvallend is ook de keuze om elke prijs van een andere kleur te voorzien. De leeuw op de bokaal van de winnaar is goud, terwijl de bokaal voor de tweede plaats versierd is met een oranje leeuw. De derde plaats wordt geëerd met een blauwe leeuw op de bokaal.

Interessant is dat deze bekervorm niet voor het eerst de keuze is van zowel de ontwerpstudio als de organisatie van de Dutch GP. In 2021 werd ook al voor een bekervormige bokaal gekozen, hoewel het ontwerp destijds een totaal andere uitstraling had. Dit jaar is er bewust gekozen voor een meer klassieke interpretatie, terwijl twee seizoenen terug juist een modernere benadering werd gekozen. Destijds werd er tevens een duurzame boodschap uitgedragen door gerecycled materiaal te gebruiken voor de bokalen, als een symbool van de toewijding aan duurzaamheid van de organisatie van de Nederlandse race.