Pirelli pakt F1-weekend in Australië anders aan dan normaal

Pirelli gaat het raceweekend in Australië met een aantal vraagtekens in. Het circuit van Albert Park is behoorlijk op de schop gegaan en met name de tweede sector is anders geworden. De organisatie rondde in januari de verbouwing af, waarbij de chicane is vervangen door een meer vloeiend gedeelte. Op deze manier moet het voor de F1-coureurs eenvoudiger worden om in te halen. Daarnaast knallen de rijders ook over een nieuwe laag asfalt en heeft de herfst zijn intrede gedaan in dat gedeelte van de wereld, terwijl de koningsklasse normaal gesproken daar de zomer treft.

"De baan heeft in het begin van het weekend waarschijnlijk niet veel grip, maar dit wordt naarmate de race dichterbij komt wel meer. Als het gaat regenen kan het wel behoorlijk glad worden", meldt Pirelli in aanloop naar het Australische Grand Prix-weekend. "We gaan ook een paar weken later naar Melbourne dan in vorige seizoenen. De herfst is op het zuidelijk halfrond dan al begonnen, dus de omstandigheden kunnen wisselvalliger zijn."

Zoals inmiddels bekend rijdt de Formule 1 sinds dit jaar met een nieuwe generatie auto's, ook heeft de Italiaanse bandenfabrikant de banden vernieuwd. Hoewel Pirelli er normaal gesproken voor kiest om drie opeenvolgende compounds mee te nemen, pakken ze het in Melbourne anders aan. De C2 wordt de hardste band, gevolgd door de medium C3-compound. Normaal gesproken kiest men dan voor de C4 als zachtste band, maar Pirelli slaat deze over en verscheept de C5 naar Australië. Dit wordt tevens het debuut van het allerzachtste rubber tijdens raceweekenden in 2022. Dit alles betekent dat er veel werk op de plank ligt voor de coureurs en teams in de vrije trainingen.

"Tijdens het ontwikkelen van de banden viel ons op dat er een relatief klein prestatieverschil zat tussen de C3- en C4-compound. Wij geloven dat Albert Park - ook door het nieuwe asfalt - een uitstekende plek is om deze zachtste optie eens te proberen."