Pirelli stuurt engineers naar Zandvoort om asfalt te bekijken

Het vernieuwde Circuit Zandvoort belooft met zijn kombochten een zware beproeving te worden voor de banden die in de Formule 1 worden gebruikt. Niet voor niets maakte Pirelli afgelopen week bekend de drie hardste compounds mee te nemen naar de Nederlandse Grand Prix. Maar daar blijft het niet bij. Mogelijk dat er tijdens het eerste weekend van mei namelijk met voorbanden wordt gereden die helemaal speciaal voor Zandvoort zijn ontwikkeld.

Deze speciale voorbanden zijn voorzien van een iets andere constructie. Ze zijn stijver en daardoor beter bestand tegen de enorme krachten die ze te verwerken krijgen wanneer de auto door de nieuwe Arie Luyendykbocht knalt. Pirelli voorzag alle teams voor de tweede wintertest in Barcelona van twee extra setjes banden van de C2-compound, waarbij de voorbanden vervangen waren voor de speciale Zandvoort-exemplaren, om te kijken of deze aangepaste banden indien nodig kunnen worden ingezet.

Pirelli-baas Mario Isola liet op de laatste testdag aan onder andere Motorsport.com weten dat er van de coureurs positieve feedback was binnengekomen over de prototype band, wat betekent dat het gevoel op die band vergelijkbaar is als wanneer er met de normale band gereden wordt. Ondanks de andere constructie moeten alle overige eigenschappen van de band natuurlijk zoveel mogelijk gelijk blijven. “De coureurs voelden geen groot verschil, behalve dan dat de prototype een tikkeltje langzamer op temperatuur komt. Maar dat verschil is zeer minimaal”, zei de Italiaan. Een andere optie die Pirelli heeft, is de druk in de voorbanden verhogen. Ook dit werd getest in Barcelona. Het ging hierbij om een verhoging van 2 psi. “En dat werkte ook goed”, vertelde Isola. “De coureurs voelden geen verschil in de balans van de auto. We hebben dus twee opties tot onze beschikking.”

Of er met de speciale voorbanden wordt gereden of alleen met een hogere druk in de voorbanden, daarover wordt een beslissing genomen nadat de baan is geïnspecteerd. “Onze engineers gaan naar het circuit om met een laser de ruwheid van het baanoppervlak te meten”, liet Isola weten. “Dat is een belangrijke parameter. Het is ook een van de zaken die een rol speelt als we de compounds selecteren. Voor Zandvoort hebben we de compounds echter al bekendgemaakt en die gaan we ook niet meer veranderen. Maar de ruwheid van het baanoppervlak bepaalt ook het gripniveau en dat is wel belangrijk om te weten voordat we een knoop doorhakken of we in Zandvoort met de prototype voorband gaan rijden of niet.” Zo ja, dan worden alle setjes banden voorzien van de voorbanden met de speciale constructie, dus naast de setjes C2 ook de setjes C1 en C3.

Pirelli krijgt ook nog aanvullende informatie van de teams aangereikt over de Arie Luyendykbocht. “We krijgen geüpdatete simulaties van de teams waarin de uiteindelijke banking is meegenomen, evenals de werkelijke belasting van de band die ze verwachten. Daarna kunnen we de definitieve beslissing nemen”, aldus Isola. “Maar als we de huidige band kunnen houden, is dat natuurlijk beter. Dat is waar onze voorkeur naar uit gaat.” De bandendruk verhogen is uiteraard de meest simpele oplossing.

Isola sluit uit dat er nog van band wordt gewisseld als het raceweekend op Zandvoort eenmaal onderweg is. Dat zou ook een behoorlijke operatie zijn aangezien er dan veel extra voorbanden moeten worden geproduceerd en getransporteerd. “We nemen voor het weekend een beslissing. Afhankelijk van die beslissing worden alle voorbanden geproduceerd met dezelfde constructie”, aldus Isola. Belangrijk is dan dus wel dat bandenleverancier in Zandvoort niet voor verrassingen komt te staan. “Het plan is dan ook om al het mogelijke te doen om vooraf te weten wat de extra belasting van de band wordt, zodat we daarop kunnen inspelen. Zodra we meer accurate simulaties hebben van de teams, kunnen we de banden op de testbank zetten en kijken naar de voorschriften die we aan de teams meegeven.”

Video: Eerste vliegende ronde over het nieuwe circuit van Zandvoort