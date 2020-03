Pirelli verwacht wederom eenstopper in Melbourne

Voor het eerst sinds Pirelli in 2011 de exclusieve bandenleverancier van de Formule 1 werd, reist de sport met exact dezelfde bandenkeuze af naar Australië als het voorgaande jaar. De teams hebben op Albert Park de beschikking over de compounds C2, C3 en C4, net zoals vorig jaar. Omdat de nieuwe constructie van de banden voor 2020 door de teams werd verworpen, gebruikt de Formule 1 dit jaar dus exact dezelfde banden. “Qua banden zouden de coureurs goed voorbereid moeten zijn op Melbourne. Er moet voldoende relevante data zijn, omdat ze exact dezelfde selectie als vorig jaar hebben”, stelt Isola.

Toch denkt Isola dat er nog één groot vraagteken is met het oog op de banden. “Het enige punt is de zorgen om hoe deze banden presteren op de bolides van 2020”, vervolgt de Italiaan. “De auto’s zijn al veel sneller gebleken dan hun voorgangers, maar tijdens de wintertest in Barcelona van vorige maand is hier genoeg informatie over verzameld.”

Het asfalt van het semi-stratencircuit in Melbourne is bij de start van het weekend vaak vies, maar evolueert snel, wat inhoudt dat de rondetijden in rap tempo sneller worden. Pirelli benadrukt dat de selectie met C2, C3 en C4 hier goed op inspeelt. Wat pitstops betreft is Isola duidelijk voor aanstaande zondag: hij verwacht dat de meeste coureurs in principe niet meer dan één pitstop nodig hebben. “In het recente verleden is Australië voor de meeste coureurs een eenstopper geweest, en voor nu is er geen reden om te denken dat het dit jaar anders is.”

