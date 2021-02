Gasly had weinig last van corona: “Paar dagen lichte hoest”

Gasly maakte op 31 januari bekend dat hij positief was getest op COVID-19 en in zelfisolatie was gegaan. “Na wat tijd met mijn familie te hebben doorgebracht, vooral met kerst, ben ik samen met mijn coach naar Dubai gegaan. Vorig jaar deed ik dat ook en dat werkte erg goed voor me. Ik voelde me daarna erg fit, dus daarom besloot ik dit jaar opnieuw te gaan. Je hebt daar geweldige faciliteiten om te trainen en het weer is ideaal om buiten te sporten”, legt Gasly zijn beslissing om naar Dubai te gaan uit. “Helaas testte ik eind januari positief op corona, maar gelukkig voelde ik me goed en kon ik in mijn appartement doorgaan met trainen. Ik had een paar dagen last van een lichte hoest, maar daar heb ik me niet door laten afremmen. Ik ben helemaal niet vermoeid geweest dus ik kon gewoon verdergaan met mijn programma. Ik heb naar mijn idee niets gemist en voel me klaar voor het nieuwe seizoen.”

Als het seizoen straks weer onderweg is, zal Gasly geen enkel risico nemen als het gaat om COVID-19. “Ik heb vorig jaar een zeer strikt en extreem regime gevolgd dat inhield dat ik geen vrienden of familieleden zag. Ik ben van plan om het dit jaar weer zo te doen en vervolgens zullen we zien hoe de situatie zich verder ontwikkelt", aldus de kopman van AlphaTauri. "Ik zal alle regels naleven, wat die ook mogen zijn. Ik ben me er heel erg van bewust dat ik niets heb om over te klagen. Ik ben Formule 1-coureur en doe wat mij het meest gelukkig maakt in het leven. Ik realiseer me dat ik geluk heb gehad. De organisatie van de sport doet er alles aan om ervoor te zorgen dat we dit jaar een zo goed mogelijk seizoen kunnen hebben, zodat we opnieuw wat vermaak kunnen bieden aan de fans. Veel mensen hebben het momenteel niet makkelijk. Het is mooi dat wij hen op de zondagen iets leuks kunnen geven.”

‘Hongerig naar meer’

Gasly werkte vorig jaar een sterk Formule 1-seizoen af met als hoogtepunt natuurlijk de overwinning in de Italiaanse Grand Prix. Gevraagd of hij dit jaar een vergelijkbaar of misschien zelfs nog wel beter jaar kan hebben, laat hij weten: “Mijn goede resultaten van vorig jaar waren te danken aan het feit dat ik weer wat meer ervaring had. Het was mijn derde seizoen in de Formule 1 en het was ook voor het eerst dat ik een tweede volledige seizoen bij hetzelfde team reed. Het was vooral die continuïteit die zich vorig jaar uitbetaalde. Ik werkte met dezelfde engineers, had een beter idee waar we mee bezig waren en als team slaagden we erin om de lessen van de vorige twee seizoenen succesvol toe te passen. Ik ben echter altijd hongerig naar meer en weet zeker dat we ook in 2021 mooie dingen kunnen bereiken.”

Het mag duidelijk zijn dat Gasly in goede vorm steekt en dat het zelfvertrouwen er op het moment ook is. Of hij nog ruimte voor verbetering ziet bij zichzelf? Gasly: "Ik vind dat ik vorig jaar een zeer goede job heb gedaan. Ik was in staat om te rijden op de manier zoals ik graag wil en had een uitstekende relatie met mijn engineers. We begrepen van elkaar wat we nodig hadden en hoe we het beste met elkaar konden samenwerken. En dat heeft uiteindelijk tot die goede resultaten geleid. Ik ben daar erg tevreden over, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Er zijn altijd nog dingen die je kunt finetunen. Het is over een heel seizoen genomen belangrijk om consistent te zijn en elke kans die je krijgt om punten te scoren, te benutten. Maar we zullen zien hoe de auto gaat in Bahrein. Daarna weten we meer. Het voornaamste zal echter zijn om consistent te zijn en geen fouten te maken.”

