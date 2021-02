Gasly vol zelfvertrouwen: “Klaar om AlphaTauri te leiden”

“De komst van Yuki betekent natuurlijk dat ik meer verantwoordelijkheid krijg binnen het team. Ik ben er klaar voor om het team te leiden”, zegt Gasly, die aan zijn vierde volledige seizoen in de Formule 1 begint. De 25-jarige coureur uit Rouen heeft niettemin een hoge pet op van zijn nieuwe collega bij AlphaTauri. “Yuki is een zeer snelle rijder en zal ons helpen om verder naar voren te komen. Hij heeft in de Formule 2 laten zien waartoe hij in staat is, hij is een competitieve gast. Niet voor niets stroomt hij na één jaar al door naar de Formule 1. Hij heeft nog geen ervaring, dus het zal niet altijd eenvoudig voor hem worden, maar hij is volgens mij erg getalenteerd en het zal ook aan mij en het team zijn om hem wegwijs te maken.”

Gasly wil in 2021 verder bouwen op een uitstekend 2020, waarin hij geregeld sterk voor de dag kwam én zijn eerste Grand Prix-zege vierde door de Grand Prix van Italië te winnen. “Yuki’s komst verandert niet echt wat aan mijn benadering”, vervolgt Gasly. "Die zal niet anders zijn dan vorig jaar, toen we afgezien van één of twee Grands Prix het maximale uit de auto haalden. We moeten dezelfde aanpak blijven hanteren, aangezien we net ons beste jaar achter de rug hebben qua hoe we werkten, hoe de ontwikkeling verliep, hoe we presteerden en hoe we de raceweekenden aanpakten. Dat geldt ook voor mijzelf. We moeten gewoon zo doorgaan en het iets beter proberen te doen dan vorig jaar.”

‘Een van de sterkste coureurs in F1’

AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft er vertrouwen in dat Gasly de rol van teamleider met verve zal vervullen. “Pierre is momenteel een van de sterkste coureurs in de Formule 1”, vindt de Oostenrijker. “Doordat hij over goede technische kennis beschikt, kan hij het maximale uit de auto halen. Hij zit nu al een tijdje bij het team, dus hij is bekend met alle procedures en onze manier van werken. Hij zal het team goed kunnen leiden en Yuki kunnen helpen bij zijn ontwikkeling.”

Tost hoopt dat het team met de AT02 opnieuw een auto heeft waarmee de Fransman goed uit de voeten kan. “Pierre weet hoe je een race moet winnen, dat heeft hij vorig jaar in Monza wel bewezen. En als wij hem een competitieve auto geven, verwacht ik dat hij dit seizoen ook zeer succesvol kan zijn”, aldus Tost. “Met Pierre hebben we een ervaren coureur naast Yuki, iemand die onze Japanse rookie kan helpen om sneller te groeien en tegelijkertijd voor goede resultaten kan gaan.”

VIDEO: Scuderia AlphaTauri presenteert de AT02 voor het F1-seizoen 2021