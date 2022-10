Gasly over transfer naar Alpine: "Ik geloof in dit project"

Toen Fernando Alonso bekendmaakte Alpine te verlaten en over te stappen naar Aston Martin, was Oscar Piastri degene die zijn plek zou moeten opvullen. Toen bleek dat hij ineens een contract bij McLaren getekend had, en Alpine de zaak bij het Contract Recognition Board verloor, werd Pierre Gasly ineens de gewenste kandidaat. Gasly had nog een contract bij AlphaTauri voor volgend seizoen. Dat maakte de onderhandelingen enigszins lastig. Uiteindelijk kwam het rond. Gasly vertrekt naar Alpine, en Nyck de Vries vervangt hem bij AlphaTauri.

Gasly denkt dat Alpine de ideale plek voor hem is, nu het team momentum aan het opbouwen is. “De kans kwam er in de zomer en toen begonnen we met praten”, vertelt de Fransman. “Het is uiteraard een grote stap voor me. Ik zit al negen jaar bij Red Bull, dat is bijna mijn hele carrière bij hen. Het voelt zeker als het afsluiten van een hoofdstuk, en het beginnen van een nieuwe reis. Het voelde voor mij erg snel als de juiste beslissing om te nemen. Dat is gebaseerd op waar ik sta in mijn carrière, de ambities van Alpine en de progressie die ze de afgelopen jaren boekten. Ze worden elk seizoen beter. Ze hebben een strategie om over honderd races vooraan te vechten, en ze gaan in de juiste richting. Voor mij voelt het ook als het juiste moment om zelf te vertrekken en deze kans te pakken bij een fabrikant. Ik geloof zeker in dit project en ik heb er heel veel zin in.”

Volgens Gasly was het belangrijk dat Alpine meteen duidelijk maakte dat hij de eerste keuze was, en dat het team uit Enstone zo hard werkte om Red Bull hem te laten vertrekken. “Dat was absoluut een van de belangrijkste criteria. Wat het voor mij heel duidelijk maakte dat ik daar heen moest gaan, was hoe groot hun wil was om me weg te krijgen bij Red Bull en mij in hun auto te krijgen. Ze maakten meteen duidelijk dat ze hard moesten werken als het gaat om onderhandelen. Het was geen makkelijke deal om te maken met alle partijen die betrokken waren. Het voelde meteen alsof ze echt pushten om me te krijgen en ze geloven echt in het project.”